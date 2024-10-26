Güney Amerika ülkesi Venezuela'da bir anda ortadan kaybolan muhalif siyasetçi Edwin Santos, bir yol kenarında ölü olarak bulundu.
Venezuela'da hükümete muhalif olan Halk İradesi Partisi'nin lideri Edwin Santos günler önce kayıplara karıştı. Her yerde aranan Santos'un cansız bedeni bir yol kenarında bulundu.
Parti yetkilileri, Santos'un güvenlik güçleri tarafından kaçırılıp işkence edilerek öldürüldüğünü öne sürdü. Hükümet yetkilileri ise, muhalif siyasetçinin bir trafik kazasında yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Son Dakika › Dünya › Günlerdir aranıyordu! Venezuela'da muhalefet liderinin cansız bedeni yol kenarında bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (5)