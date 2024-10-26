Günlerdir aranıyordu! Venezuela'da muhalefet liderinin cansız bedeni yol kenarında bulundu - Son Dakika
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Dünya

Günlerdir aranıyordu! Venezuela'da muhalefet liderinin cansız bedeni yol kenarında bulundu

Günlerdir aranıyordu! Venezuela\'da muhalefet liderinin cansız bedeni yol kenarında bulundu

Venezuela'da kayıplara karışan muhalif Halk İradesi Partisi'nin lideri Edwin Santos bir yol kenarında ölü olarak bulundu. Parti yetkilileri Santos'un güvenlik güçleri tarafından kaçırılıp işkenceyle öldürüldüğünü iddia ederken, hükümet ise bunun sıradan bir trafik kazası olduğunu söyledi.

26.10.2024 18:50
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Güney Amerika ülkesi Venezuela'da bir anda ortadan kaybolan muhalif siyasetçi Edwin Santos, bir yol kenarında ölü olarak bulundu.

MUHALİF SİYASETÇİNİN CANSIZ BEDENİ YOL KENARINDA BULUNDU

Venezuela'da hükümete muhalif olan Halk İradesi Partisi'nin lideri Edwin Santos günler önce kayıplara karıştı. Her yerde aranan Santos'un cansız bedeni bir yol kenarında bulundu.

Günlerdir aranıyordu! Venezuela'da muhalefet liderinin cansız bedeni yol kenarında bulundu
Edwin Santos

"İŞKENCE" İDDİASI

Parti yetkilileri, Santos'un güvenlik güçleri tarafından kaçırılıp işkence edilerek öldürüldüğünü öne sürdü. Hükümet yetkilileri ise, muhalif siyasetçinin bir trafik kazasında yaşamını yitirdiğini açıkladı.

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Son Dakika Dünya Günlerdir aranıyordu! Venezuela'da muhalefet liderinin cansız bedeni yol kenarında bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ozgur Turker:
    Siradan trafik kazalari bi ara ulkemizde cok oluyordu… 53 6 Yanıtla
    Serkan Basar:
    bu günlerde neredeyse her gün olur oldu 2 2
  • Yusuf Cebir:
    Ne diyelim darısı bizim başımıza inşallah 0 10 Yanıtla
    Beşiktaş 1903:
    Darısı senin başına 0 0
  • Beşiktaş 1903:
    Demekki orada hükumet mafya ile birlikte 0 0 Yanıtla
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