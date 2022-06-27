Güvendiği isimler bir bir öldürüldü! Zorda kalan Putin, 128 kiloluk emekli generali Ukrayna'ya gönderiyor - Son Dakika
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Güvendiği isimler bir bir öldürüldü! Zorda kalan Putin, 128 kiloluk emekli generali Ukrayna'ya gönderiyor

27.06.2022 10:46
Güvendiği isimler bir bir öldürüldü! Zorda kalan Putin, 128 kiloluk emekli generali Ukrayna'ya gönderiyor

24 Şubat'tan beri Ukrayna'yı işgal eden Rusya, bu süreçte büyük kayıplar verdi. Üst düzey Rus komutanlar bir bir öldürülürken Rusya lideri Putin'in son olarak sahaya süreceği ismin 67 yaşındaki emekli general Pavel olacağı öğrenildi. Pavel'in ilerleyen yaşı ve fazla kiloları bu kararın dikkat çeken noktası oldu.

Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgalinde 4 aydan fazla bir süre geride kaldı. Bu süreçte Ukrayna toprakları yangın yerine çevrildi, birçok insan hayatını kaybetti. Ukrayna halkının ordu ile birlikte gerçekleştirdiği direniş, Rus ordusuna da büyük zayiat verdirdi. Putin'in üst düzey komutanları, cephe hattında birer birer öldürüldü.

128 KİLOLUK EMEKLİ GENERALİ CEPHEYE YOLLUYORLAR

İngiltere'nin çok okunan tabloid gazetelerinden Daily Star, Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Kremlin yönetiminin cephede yeni bir görevlendirme yaptığını iddia etti. Gazete, en son Suriye'de savaşan ve şu an emekli olan Rus general Pavel'in göreve çağrıldığını iddia etti. Gazetenin özel haberinde 67 yaşındaki Pavel'i göreve çağırdığı belirtilirken, emekli askerin beslenme alışkanlığı da detaylarıyla paylaşıldı. Pavel'in günde 5 öğün yemek yediği ve her gün votka içtiği öne sürülürken yaklaşık 128 kilogram ağırlığında olduğu da belirtildi.

ÖZEL KUVVETLERİN BAŞINA GEÇECEK

Pavel, birlikteki eski komutanın bir topçu saldırısında ciddi şekilde yaralanmasının ardından bölgede faaliyet gösteren Rus özel kuvvetlerinin sorumluluğunu da üstlenecek.

"EN İYİ ASKERLER YA ÖLDÜRÜLDÜ YA YARALANDI"

Daily Star'a konuşan bir kaynak, "Putin'in üst düzey ve en iyi askerleri ya öldürüldü ya da Ukrayna'daki savaşta yaralandı. Dolayısıyla şu an, uzun süredir savaşmamış ikinci sınıf askerleri gönderiyor" dedi. İngiliz medyasına konuşan kaynak bu iddianın temelini ise kamuoyu ile paylaşmadı.

30 BİNDEN FAZLA RUS ASKERİNİN ÖLDÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR

24 Şubat'tan beri Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta 30 binden fazla Rus askerinin öldüğü ve 100 bin askerin ise yaralandığı tahmin ediliyor.

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SON DAKİKA: Güvendiği isimler bir bir öldürüldü! Zorda kalan Putin, 128 kiloluk emekli generali Ukrayna'ya gönderiyor - Son Dakika
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