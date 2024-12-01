Güvenlik kaynakları: Suriye rejimi PKK/YPG'ye alan açtı - Son Dakika
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Dünya

Güvenlik kaynakları: Suriye rejimi PKK/YPG'ye alan açtı

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Suriye'de rejim karşıtı muhalif grupların Halep'i ele geçirdikten sonra ilerleyişlerine devam etmeleri terör örgütü PKK/YPG'ye yeni fırsatlar doğurur mu sorusunu akıllara getirdi. Suriye rejiminin muhalifler karşısında terör örgütlerinden destek istemesi nedeniyle örgüte alan açıldığını ifade eden güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada Suriye rejiminin kontrolü altındaki toprakları Fırat'ın doğusunda yer alan PKK/YPG güçlerine devretmeye başladığı aktarıldı.

01.12.2024 10:51
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Güvenlik kaynaklarından, Halep'in büyük oranda ele geçirilmesinin ardından Suriye'deki gelişmelerle ilgili açıklama yapıldı.

YENİDEN HAREKETLENMELER BAŞLADI

Bölgedeki hareketlilik terör örgütü PKK/ YPG'ye yeni fırsatlar doğurur mu sorusuna yanıt verildi. Güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde başlayan çatışmalar sonucu muhaliflerin, Suriye rejiminin kontrolü altındaki Halep'i ele geçirmeleri ile Suriye sahasında yeniden hareketlenmelerin başladığı belirtildi.

"SURİYE REJİMİ PKK/YPG'YE ALAN AÇTI"

Açıklamada, rejim güçlerinin hakimiyetindeki alanları çok kısa süre içerisinde kaybetmesinin, Suriye rejiminin, muhalifler karşısında terör örgütü PKK/YPG'den destek istemesine neden olduğu ve PKK/YPG'ye alan açtığı aktarıldı.

Güvenlik kaynakları, Suriye rejiminin kontrolü altındaki toprakları Fırat'ın doğusunda yer alan PKK/YPG güçlerine devretmeye başladığını bildirdi. Bu nedenle Fırat'ın doğusundan çok sayıda PKK/YPG mensubunun Halep bölgesine geldiği, örgüte ait ağır silahlar sevk edilmeye başlandığı belirtildi.

"TERÖR ÖRGÜTÜ DURUMU FIRSAT OLARAK GÖRDÜ"

Açıklamanın devamında, "PKK/YPG ise Suriye rejim güçlerinin kontrolündeki bölgeleri kendilerine bırakışını bir fırsat olarak görmüş, Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturma planını devreye sokmuştur. Ancak, terör örgütünün bu planı Suriye Milli Ordusu tarafından bozulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Güvenlik kaynaklarına göre muhaliflerin Halep'e doğru ilerlemesini fırsat bilen PKK/YPG'nin bu adımını fark eden SMO grupları, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlatarak sahaya girdi. SMO, Rakka-Halep arasındaki yolu keserek PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturmasına engel oldu.

Güvenlik kaynakları: Suriye rejimi PKK/YPG\'ye alan açtı

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Son Dakika Dünya Güvenlik kaynakları: Suriye rejimi PKK/YPG'ye alan açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • V. A.:
    Abd smdi işidle mücadele dye grecek heryeri bombalayacak, suriyeliler siviller kaçacak ve bunlar TÜRKİYE ME YONELECEK.. sakın aynı hatayı yapmayın. Sınıra yakın sehırleri kontrol altına alın bunları buraya yerlestirin ordaki yapılaşmaya burdakileri de gonderin hepsi kendi topragımda komsu olarak yasasınlar ama sakın ama sakın aynı hataları yapmayın 1 tanesi bile ülkeme dağdan taştan girmemeli.. 77 10 Yanıtla
  • TAHSİN KORKMAZ:
    Tek adam rejimi ülkeyi bölüp parcaladı. Hukuk yok adalet yok. Asker ayrı polis ayrı. Yargı ayrı. Siyassallaştı. İngilizlerin tam istediği gibi şimdi yeme zamanı 44 22 Yanıtla
  • yhtt tphrlgpr:
    devletimiz her türlü terörü ve örgütü dağıtacak güce sahip evelallah rte sonuna kadar reis 16 30 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Suriye'de bu kaos bitmez 10 yıldır misafir diye beslediklerimiz daha bir 10 mu olur 20 mi olur bizimle beraber desenize malesef 32 6 Yanıtla
  • Zamanecocuk MUZAY:
    Türkiye ey! Gafil ülke Türkiye; Siz ne zaman fare kapanından kurtulacaksınız,ne zaman? Ortadoğu da sizden daha gafil bir yönetim var mı? Bakın başınıza yakında neler Geliyor... 16 15 Yanıtla
  • TAHSİN KORKMAZ:
    Şimdi ingiliz abd liler oraları bombalayacaklar karıştıracaklar. Onlar nereye gelicek türkiyeye gelip iç savaşın tohumlarını ekecekler. Hedef türkiye. Çünki. 24 3 Yanıtla
  • yhtt tphrlgpr:
    muhalif denilen örgütte IŞİD artıkları en az pkk kadar tehlikeli bunlarda 24 1 Yanıtla
  • TAHSİN KORKMAZ:
    Türk ordusuyla bu denli neden oynanıyor. Adım adım Bop projesi. Hayata geçiriliyor. Suriye tekrar karıştırılıp ingilizlerin amerikalıların kontrolüne geçiyor. Ypk pyd. Yine töröeist dolu elamanları türkiyeye sokacaklar ortalığı. Düşünün arttık 19 2 Yanıtla
  • Zamanecocuk MUZAY:
    Tescilli ezelî düşmanlarımızın halkın sarayında,resmi kurumlarında ne ısıt var? Elini sıktığınınız şeytanın sözcüleri NATO dur, DEccalin ordusu olan Amerikadir! Ya siz hiç mi fareset bakımından gelişmediniz? Hergun 5 vakit ezanı Muhammed'i okunuyor bu ülkede Müslüman olduğunuzu ne zaman fark edecek ülkeyi yönetenler? Vallahi başınız ilahi gazap ile beladadir! 16 2 Yanıtla
  • Ergenekon Destanı:
    Terör örgütü den medet umarsa olacağı bu zaten. Pkk ypg ye fırsat verilmemeli 8 7 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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