Haberler.com Washington Temsilcisi Sural: ABD'nin İsrail'e karşı sabrı tükenebilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Haberler.com Washington Temsilcisi Sural: ABD'nin İsrail'e karşı sabrı tükenebilir

Haberin Videosunu İzleyin
Haberler.com Washington Temsilcisi Sural: ABD\'nin İsrail\'e karşı sabrı tükenebilir
24.07.2025 09:54  Güncelleme: 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haberler.com Washington Temsilcisi Sural: ABD\'nin İsrail\'e karşı sabrı tükenebilir
Haber Videosu

Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, ABD gündemini sunucu Melis Yaşar'a değerlendirdi. İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları sonrası Trump'ın tutumuna dikkat çeken Sural, "ABD yönetiminin Netanyahu'ya sabrı tükenebilir" dedi.

Washington'dan bağlanan Rona Doğan Sural, Melis Yaşar'ın sunduğu Haberler.com yayınına konuk oldu. ABD'nin gündemindeki sıcak başlıkları yorumlayan Sural, Trump'ın Netanyahu'ya yönelik tutumundaki değişim sinyallerini ve ABD'nin uluslararası pozisyonunu değerlendirdi.

"TRUMP'IN İSRAİL SALDIRISINDAN HABERİ OLMAMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Rona Doğan Sural, Trump'ın İsrail'in Suriye'ye saldırısından habersiz olduğuna dair Beyaz Saray açıklamasının inandırıcı bulunmadığını belirtti. "Bu açıklama pek tatmin edici değildi. Trump'ın bu saldırıdan haberdar olmaması mümkün değil" dedi.

"ABD'NİN NETANYAHU'YA SABRI TÜKENEBİLİR"

Trump ve yönetiminin İsrail Başbakanı Netanyahu'ya karşı sabrının taşabileceğini belirten Sural, "Son saldırılar sonrası ABD'nin tavrı değişebilir. Önümüzdeki günlerde Trump'tan Netanyahu'ya bir tepki gelebilir. Ancak ABD, İsrail'e her alanda destek vermeye de devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"VİZE ÜCRETLERİ ARTIYOR, UNESCO'DAN ÇIKIŞ KARARI GELDİ"

ABD'nin gündemindeki diğer başlıklara da değinen Sural, "1 Ekim 2025'ten itibaren ABD vize başvurularına 250 dolar ek ücret yansıtılacak. Ayrıca ABD, 31 Aralık 2026 itibarıyla üçüncü kez UNESCO'dan ayrılıyor" diyerek gelişmeleri özetledi.

Uluslararası İlişkiler, Politika, Gündem, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Haberler.com Washington Temsilcisi Sural: ABD'nin İsrail'e karşı sabrı tükenebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
İstanbul’da dehşete düşüren olay Tornavidayı defalarca başına sapladı İstanbul'da dehşete düşüren olay! Tornavidayı defalarca başına sapladı
Ayda 15 ton satıyor Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor Ayda 15 ton satıyor! Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor
Şehit polisin kızı da polis oldu Şehit polisin kızı da polis oldu
Komşu bakan müjdeyi verdi: Türklere vize kolaylığı devreye girdi Komşu bakan müjdeyi verdi: Türklere vize kolaylığı devreye girdi
Ailesini yakarak katleden itfaiye eri hakkında “annesini öldürmüş olabilir“ iddiası Ailesini yakarak katleden itfaiye eri hakkında "annesini öldürmüş olabilir" iddiası
Arda Deniz’in hayatını kaybettiği teknedeki kavga bir hiç yüzünden çıkmış Arda Deniz'in hayatını kaybettiği teknedeki kavga bir hiç yüzünden çıkmış
6 yaşındaki oğlunun valizinde uyuşturucu bulunan anne oğluyla beraber gözaltına alındı 6 yaşındaki oğlunun valizinde uyuşturucu bulunan anne oğluyla beraber gözaltına alındı
Görüntü Türkiye’den İki kadın sokak ortasında erkek kavgasına tutuştu Görüntü Türkiye'den! İki kadın sokak ortasında erkek kavgasına tutuştu
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık için yeni gelişme Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık için yeni gelişme
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''

10:46
10 kahraman nasıl şehit oldu Görgü tanığından vahim iddia
10 kahraman nasıl şehit oldu? Görgü tanığından vahim iddia
09:36
Tayland ile Kamboçya arasında çatışma F-16’lar konuşlandırıldı
Tayland ile Kamboçya arasında çatışma! F-16'lar konuşlandırıldı
08:16
Otomotivde ÖTV oranları değişti, araçlara zam göründü İşte etkilenecek modeller
Otomotivde ÖTV oranları değişti, araçlara zam göründü! İşte etkilenecek modeller
15:19
Kuruluş Osman sonrası imaj değişikliği Burak Özçivit sakalına ve bıyığına veda etti
Kuruluş Osman sonrası imaj değişikliği! Burak Özçivit sakalına ve bıyığına veda etti
15:07
Pop yıldızı Christina Aguilera iç çamaşırını gösteren elbisesiyle galaya damga vurdu
Pop yıldızı Christina Aguilera iç çamaşırını gösteren elbisesiyle galaya damga vurdu
15:06
Çeşme tatilinde talihsiz kaza Ece Uslu ameliyat oldu
Çeşme tatilinde talihsiz kaza! Ece Uslu ameliyat oldu
14:59
Canlı yayında bir garip ’’yumurta pişirme’’ deneyi İzleyenler pek inanmadı
Canlı yayında bir garip ''yumurta pişirme'' deneyi! İzleyenler pek inanmadı
14:49
Havacılık tarihinde yeni sayfa: Potansiyeli çok yüksek
Havacılık tarihinde yeni sayfa: Potansiyeli çok yüksek
14:35
Hakan Çalhanoğlu transfer kararını resmen açıkladı
Hakan Çalhanoğlu transfer kararını resmen açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2025 11:16:14. #7.12#
SON DAKİKA: Haberler.com Washington Temsilcisi Sural: ABD'nin İsrail'e karşı sabrı tükenebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.