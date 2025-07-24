Washington'dan bağlanan Rona Doğan Sural, Melis Yaşar'ın sunduğu Haberler.com yayınına konuk oldu. ABD'nin gündemindeki sıcak başlıkları yorumlayan Sural, Trump'ın Netanyahu'ya yönelik tutumundaki değişim sinyallerini ve ABD'nin uluslararası pozisyonunu değerlendirdi.
Rona Doğan Sural, Trump'ın İsrail'in Suriye'ye saldırısından habersiz olduğuna dair Beyaz Saray açıklamasının inandırıcı bulunmadığını belirtti. "Bu açıklama pek tatmin edici değildi. Trump'ın bu saldırıdan haberdar olmaması mümkün değil" dedi.
Trump ve yönetiminin İsrail Başbakanı Netanyahu'ya karşı sabrının taşabileceğini belirten Sural, "Son saldırılar sonrası ABD'nin tavrı değişebilir. Önümüzdeki günlerde Trump'tan Netanyahu'ya bir tepki gelebilir. Ancak ABD, İsrail'e her alanda destek vermeye de devam ediyor" ifadelerini kullandı.
ABD'nin gündemindeki diğer başlıklara da değinen Sural, "1 Ekim 2025'ten itibaren ABD vize başvurularına 250 dolar ek ücret yansıtılacak. Ayrıca ABD, 31 Aralık 2026 itibarıyla üçüncü kez UNESCO'dan ayrılıyor" diyerek gelişmeleri özetledi.
Son Dakika › Dünya › Haberler.com Washington Temsilcisi Sural: ABD'nin İsrail'e karşı sabrı tükenebilir - Son Dakika
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