Haberler.com Washington temsilcisi Sural: ABD savaş gemisi bölgeye ilerliyor

18.03.2026 16:27
Haberler.com Washington temsilcisi Rona Doğan Sural, Sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. ABD-İsrail-İran savaşına dair çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Sural, ABD'de savaşın maliyetinin artmaya başladığını ve kamuoyunun bu süreçten doğrudan etkilendiğini anlattı.

ABD-İsrail-İran hattında tırmanan gerilim, yalnızca bölgeyi değil ABD iç kamuoyunu da etkilemeye başladı. Washington temsilcisi Rona Doğan Sural, savaşın ABD'ye yansımalarını ve kritik gelişmeleri değerlendirdi.

"13 ABD ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ"

Sural, savaşın başlamasından bu yana ABD'nin kayıplar verdiğini belirterek, "13 ABD askeri savaş başladığından beri hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı. Bu durumun ABD kamuoyunda ciddi yankı uyandırdığını vurguladı.

"PETROL FİYATLARI ABD HALKINDA SAVAŞ OLAN DESTEĞİ ETKİLİYOR"

Savaşın ekonomik etkilerine de değinen Sural, "Petrol fiyatlarının artması ABD'lilerin savaşa desteğini etkiliyor" dedi. Artan maliyetlerin, halkın savaşa bakışını doğrudan değiştirdiğine dikkat çekti.

"ABD SAVAŞ GEMİSİ BÖLGEYE İLERLİYOR"

Bölgedeki askeri hareketliliğin sürdüğünü ifade eden Sural, "Yaklaşık 2500 deniz piyadesini barındıran ABD savaş gemisi bölgeye doğru ilerliyor" açıklamasında bulundu. Ayrıca, "Ulusal terörle mücadele merkez direktörlüğünden istifa eden Kent, Trump'ın övgülerle bahsettiği bir isimdi" sözleriyle Washington'daki kritik bir gelişmeyi aktardı.

