Hac yolculuğunda yaklaşık 1000 hacı, aşırı sıcaklardan dolayı hayatını kaybetti

Dünya

Suudi Arabistan'da 50 dereceyi aşan hava sıcaklığı hacı adaylarını da etkiliyor. Mekke'deki aşırı sıcaklar nedeniyle 1000'den fazla hacı adayı hayatını kaybetti.

"ÖLEN KİŞİ SAYISINDA AŞIRILIK YOK" SAVUNMASI

Can kayıplarının büyük bir kısmı sıcak çarpması sonucu gerçekleşti. Çok sayıda kişi ise halen kayıp. Suudi Arabistan'a sevdiklerini ve yakınlarını bulmak için çok sayıda kişinin gittiği bilgisi de verildi. Suudi yetkililer ise ölen ve hastalanan sayılarında bir "Aşırılık" olmadığını savunuyor.

23 TÜRK VATANDAŞI HAYATINI KAYBETTİ

AFP'ye konuşan Mısırlı bir yetkili, bin 400 Mısırlının yakınları için kayıp başvurusunda bulunduğunu söyledi. Ölenler arasında 23 Türk vatandaşının bulunduğu aktarıldı. Basına yansıyan haberlere göre can kayıplarının büyük kısmı kalp damar hastalıkları ve enfeksiyona bağlı hastalıklardan kaynaklı.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLENLERİN AİLELERİNE HABER VERİLİYOR

BBC'nin Türkiye'nin Cidde'deki Başkonsolosluğu'nun Hac dönemi için oluşturduğu özel kriz hattından edindiği bilgiye göre, henüz hayatını kaybeden kişilerin kimlik tespiti ve aile yakınlarına bildirim süreci devam ediyor.

GÜNDÜZ VAKTİ YAPILAN İBADETLER HACI ADAYLARINI ZORLUYOR

Suudi yetkililer bu süreçte hacı adaylarına şemsiye kullanmalarını, bol su içmelerini ve günün en sıcak saatlerinde güneşe maruz kalmaktan kaçınmalarını tavsiye etmişti. Ancak cumartesi günü Arafat Dağı'nda yapılan dualar da dahil Hac ibadetlerinin birçoğu gündüz saatlerinde gerçekleştiriliyor ve saatlerce açık havada kalmayı gerektiriyor.

UZMANLARDAN "DAHA ÖLÜMCÜL OLACAK" UYARISI

Hac ibadetinin zamanlaması Hicri takvime göre belirleniyor ve bu da Hac ziyaretinin her yıl 10 gün geriye kaymasına neden oluyor. Hac şu anda kışa doğru gerilerken 2040'larda Suudi Arabistan'da yaz mevsiminin zirvesine denk gelecek. Climate Analytics'te iklim bilimci olan ve Pakistan'da yaşayan Fahad Saeed, "Bu çok ölümcül olacak" diye konuştu.