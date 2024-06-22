Suudi Arabistan'da 50 dereceyi aşan hava sıcaklığı hacı adaylarını da etkiliyor. Mekke'deki aşırı sıcaklar nedeniyle 1000'den fazla hacı adayı hayatını kaybetti.
Can kayıplarının büyük bir kısmı sıcak çarpması sonucu gerçekleşti. Çok sayıda kişi ise halen kayıp. Suudi Arabistan'a sevdiklerini ve yakınlarını bulmak için çok sayıda kişinin gittiği bilgisi de verildi. Suudi yetkililer ise ölen ve hastalanan sayılarında bir "Aşırılık" olmadığını savunuyor.
AFP'ye konuşan Mısırlı bir yetkili, bin 400 Mısırlının yakınları için kayıp başvurusunda bulunduğunu söyledi. Ölenler arasında 23 Türk vatandaşının bulunduğu aktarıldı. Basına yansıyan haberlere göre can kayıplarının büyük kısmı kalp damar hastalıkları ve enfeksiyona bağlı hastalıklardan kaynaklı.
BBC'nin Türkiye'nin Cidde'deki Başkonsolosluğu'nun Hac dönemi için oluşturduğu özel kriz hattından edindiği bilgiye göre, henüz hayatını kaybeden kişilerin kimlik tespiti ve aile yakınlarına bildirim süreci devam ediyor.
Suudi yetkililer bu süreçte hacı adaylarına şemsiye kullanmalarını, bol su içmelerini ve günün en sıcak saatlerinde güneşe maruz kalmaktan kaçınmalarını tavsiye etmişti. Ancak cumartesi günü Arafat Dağı'nda yapılan dualar da dahil Hac ibadetlerinin birçoğu gündüz saatlerinde gerçekleştiriliyor ve saatlerce açık havada kalmayı gerektiriyor.
Hac ibadetinin zamanlaması Hicri takvime göre belirleniyor ve bu da Hac ziyaretinin her yıl 10 gün geriye kaymasına neden oluyor. Hac şu anda kışa doğru gerilerken 2040'larda Suudi Arabistan'da yaz mevsiminin zirvesine denk gelecek. Climate Analytics'te iklim bilimci olan ve Pakistan'da yaşayan Fahad Saeed, "Bu çok ölümcül olacak" diye konuştu.
Son Dakika › Dünya › Hac yolculuğunda yaklaşık 1000 hacı, aşırı sıcaklardan dolayı hayatını kaybetti - Son Dakika
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