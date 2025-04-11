Hacıbey Heyderli: İlham Aliyev\'in KKTC ile ilişkin sözleri tarihi önem taşıyor

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, "Yeni Dünya Düzenine Doğru" temalı 7. Uluslararası Azerbaycan Diplomatik Üniversitesi (ADA) Siyasi Forumu düzenlendi. Gerçekleştirilen foruma, 44 ülkeden 80'den fazla uluslararası uzman ve düşünce kuruluşu temsilcisi katıldı. Foruma katılan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev konuşma yaparak, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci statüsü almasında Azerbaycan'ın aktif rol oynadığını hatırlatan Aliyev, "Bu konuda aktif olarak mücadele eden ülkeler arasındayız. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, teşkilatın Şuşa şehrinde yapılan gayri resmi zirve toplantısına davet edildi ve orada yer aldı. Kuzey Kıbrıs'ın bayrağı da o toplantıda dalgalanıyordu. Biz her zaman kardeşlerimizin yanındayız. Politikamız her zaman net olmuştur. Bu alanda başka bir gündemimiz yoktur. Sadece kardeşlerimize devletlerini koruyabilmeleri için nasıl yardımcı olabileceğimizi düşünüyoruz. Tarih ve yaptıkları açısından bunu hak ediyorlar" şeklinde konuştu.

BM Genel Sekreteri'nin referandum duyurusu yaptığında Kıbrıs Türk tarafının birleşmeye 'evet' oyu verdiğini, Rum kesimi temsilcilerinin ise 'hayır' oyu kullandığını hatırlatan Aliyev, "Bakın, ne oldu? Kıbrıs Rum Kesimi Avrupa Birliği'ne kabul edildi. Bu adil mi? Yani bu çifte standartların açık bir örneğiydi ve politikacılar bundan bahsetmek istemiyor. Yani başlarını ağrıtmak istemiyorlar ve bu konuda konuşurlarsa, onlara baş ağrısından başka problemler de çıkabilir. Bu yüzden Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimize şunu söylemek istiyorum, biz her zaman yanınızda olacağız ve ülkenizin bağımsız bir devlet olarak kurulmasını ve uluslararası toplum tarafından tanınmasını sağlayacağız" dedi.

Aliyev'in bu sözlerini yorumlayan Azerbaycan Basın Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Hacıbey Heyderli, şu değerlendirmeyi yaptı: "Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne her zaman desteğini gösteren bir ülkedir. İlham Aliyev'in bu aşamada böyle bir açıklama yapmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Zira son dönemde bazı ülkelerin Güney Kıbrıs'ta konsolosluk açtığına dair haberlerle karşılaşıyoruz. İlham Aliyev'in böyle bir dönemde GGTR'ye verdiği destek, onun Türk dünyasının önde gelen liderlerinden biri olduğunu göstermektedir.

İlham Aliyev, Türk Devletleri Teşkilatı'nın aktif bir katılımcısı ve proaktif liderlerinden biridir. Çağrıları ve somut önerileri, örgütün yapılandırılması, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, ulaşım koridorlarının oluşturulması yönünde ivme kazandırdı. Özellikle Zengezur Koridoru projesi Türk devletlerini birbirine bağlayacak stratejik bir hat olarak değerlendiriliyor. Stratejik vizyonu, ilkeli duruşu ve istikrarlı politikası sonucunda Türk devletleri arasında yeni bir dayanışma dönemi başlamıştır."