Hakan Fidan Gazze açıklaması: Filistin Devleti'nin kurulmasını sağlamalıyız - Son Dakika
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Dünya

Hakan Fidan Gazze açıklaması: Filistin Devleti'nin kurulmasını sağlamalıyız

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de yürürlüğe girecek olan ateşkes hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Fidan, ateşkesin sağlanmasının adalet ve insanlık adına önemli bir adım olduğunu belirten Fidan, kalıcı barışın sağlanabilmesi için bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması gerektiğini vurguladı.

16.01.2025 01:32
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Gazze'de yürürlüğe girecek olan ateşkese dair açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fidan, "Gazze'de ateşkes sağlanması için varılan mutabakat, adalet ve insanlık adına kıymetli bir adımdır. Bu süreci mümkün kılan Katar ve Mısır'ın çabaları takdire şayandır. Şimdi, bu anlaşmanın bütünüyle hayata geçirilmesi ve Gazze'ye insani yardımın kesintisiz şekilde ulaştırılması sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

"KALICI BARIŞ İÇİN FİLİSTİN DEVLETİ'NİN KURULMASINI SAĞLAMALIYIZ"

Fidan açıklamasının devamında kalıcı barışın sağlanabilmesi için bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması gerektiğini belirterek; "Uluslararası toplum, bu hukuki ve ahlaki sorumluluğu yerine getirmelidir. İzleyen süreçte kalıcı barış için çalışmalı ve bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasını sağlamalıyız" dedi.

"Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesine ilk günden bu yana verdiğimiz desteği sürdürmeye, üzerimize düşen her sorumluluğu üstlenmeye kararlıyız" diyen Fidan, açıklamasını "Zulmün son bulduğu, adaletin tecelli ettiği, Filistin'in bağımsızlık meşalesinin özgürce yandığı bir geleceği birlikte inşa etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadeleri ile bitirdi.

GAZZE'DE ATEŞKES ANLAŞMASI

ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda devam eden ve Gazze'de ateşkesi de içeren esir takası görüşmelerinde Hamas ve İsrail arasında anlaşma sağlandı. Anlaşmaya göre ateşkesin her günü Gazze'ye 600 tır insani yardımın gelmesi garanti altına alınacak.

Yine anlaşmaya göre, Hamas tüm kadınlar, çocuklar ve 50 yaş üzeri erkekler de dahil olmak üzere 33 İsrailliyi 6 hafta içinde serbest bırakacak.

İsrail her sivil rehineye karşı 30 Filistinli tutukluyu, her İsrailli kadına karşı 50 Filistinliyi serbest bırakacak. Ayrıca İsrail 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren tutuklanan 19 yaşın altındaki tüm Filistinlileri serbest bırakacak. Anlaşmanın ikinci aşaması birinci aşlamanın 16. gününde görüşülecek.

Hakan Fidan Gazze açıklaması: Filistin Devleti\'nin kurulmasını sağlamalıyız

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Son Dakika Dünya Hakan Fidan Gazze açıklaması: Filistin Devleti'nin kurulmasını sağlamalıyız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Mustafa Çakır:
    Size nahhhhhh oy var.Yani bu zulmünüzü Filistin mi kurtaracak,sende kendini cumhurbaşkanlığına mı hazırlıyorsun,hadiii ordan.Terör sevicileri, 47 124 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin:
    Türkiye kadar hain besleyen ülke görmedim karısıyla annesini aynı sofraya oturtamayanlar Hakan Fidana laf eder olmuş 144 26 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    bir kerede Türkiye için bişey yapın yahu! 44 108 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Hasktr Türk düsmani hain 83 64 Yanıtla
  • Fatih Korkmaz:
    türkiye hariç herkese kolaylık sağlayın vergileri fazlasıyla öderiz oto yollara yüzde 50 akar yakıta 3 güne bir zaman nolcak cak sanki 39 107 Yanıtla
  • Mehmet Aydın:
    Atalar ne demiş Kendi saçını tarayamayan düğünde gelin donatırmış Öncelikle ülkenin sorunlarına odaklanın Seçmenin size verdiği vekalet yetkisini iyi kullanın hesap vakti çetin olur uçmayın 53 77 Yanıtla
  • ökkeş Kalem:
    Şunlara bak arkadaş ben bu devlet için mi dağlarda askerlik yaptım bunlar bu devletin parasını har vurup harman savursun diye mi ölümü göze almışım yazık kafama 55 67 Yanıtla
  • barış özcan:
    Tek yol bu zaten yoksa bu zulüm bir süre sonra tekrar başlar, ayrıca Hakan Fidan adamdır. Ekonomi bakanı değil, dış işleri bakanıdır, her boku ekonomiye bağlamayın, bir diğeride bu hükümet değil devlet politikasıdır. 67 44 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    bırakın yok olsunlar 21 82 Yanıtla
  • Ümit Ateş:
    İMŞALAH HAYIRLARA VESİLE OLSUN. 64 21 Yanıtla
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