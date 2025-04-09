Hakan Fidan: Suriye\'de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada "Suriye'de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmaya girmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hakan Fidan, CNN Turk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendiren Fidan, Suriye'de yaşanan gelişmelere ve İsrail'in Suriye'ye yönelik hamlelerine ilişkin de konuştu.

"SURİYE'DE İSRAİL İLE ÇATIŞMAK İSTEMİYORUZ"

"İsrail'in bölgedeki yayılmacı bir takım emellerini kullanarak Suriye'de provokasyon çıkarmaya çalışması kabul edilebilir bir konu değil" diyen Fidan, "Yani Suriyelilerin buna ortaya koyduğu bir tavır var. Bizim Türkiye olarak tekrar ediyorum, sadece İsrail'le değil, bölgede ilişkin bir ülkeyle Suriye'de çatışma niyetimiz yok. Ama Suriye'nin tekrar Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit edecek bir iç karışıklığa, bir operasyona, bir provokasyona maruz kalmasını da izleyemeyiz. Ona da sadece bakmakla yetinmeyiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fidan, "Bize saldırmayan hiç bir ülkeye saldırmayız" sözlerini de sarf etti.

"BU SORUNU BAŞLAMADAN SÖNDÜRMEMİZ GEREKİYOR"

Fidan "İsrail'in şu anda yürüttüğü operasyonlar her zaman söylediğimiz gibi ne Suriye'nin güvenliğine, ne İsrail'in güvenliğine hizmet eder operasyonlar. Bu uzun vadede Ortadoğu'da çok daha fazla istikrarsızlığı, güvensizliğe sebep olur. Dolayısıyla bizim Türkiye olarak ön alıcı, diplomatik ve diğer tedbirlerle bu sorunu daha başlamadan belli bir noktada söndürmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Fidan ayrıca "ABD'nin Netanyahu'ya ayar vermesi, bir çerçeve çizmesi gerekiyor" ifadelerini de kullandı.

SURİYE MESAJI

Fidan Suriye'ye ilişkin ise şu mesajları verdi: "Suriye ile bizim birçok alanda iş birliğimiz var ve Suriye'de de yeni hükümet daha yeni kuruldu. Bürokrasiyi daha yeni toparlıyorlar, ordusunu daha yeni bir araya getiriyor. Her şey çok yeni başlıyor. Bu yeni hükümetin halkına temel hizmetleri götürmesi, ticaret, bankacılık, ekonomi, altyapı, üst yapı birçok alanda atması gereken adımlar var, verilmesi gereken hizmetler var."

NETANYAHU 'TÜRKİYE İLE ÇATIŞMAK İSTEMİYORUZ' DEMİŞTİ

Geçtiğimiz gün ABD'ye giden İsrail Başbakanı Netanyahu, Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından "Suriye'nin hiçbir ülke tarafından İsrail'e karşı bir saldırı üssü olarak kullanılmasını istemiyoruz. Türkiye ile herhangi bir çatışmadan kaçınmak istiyoruz. Trump'ın Erdoğan ile arası iyi bize yardım etmesini istiyoruz. Türkiye ile bu çatışmayı nasıl önleyebileceğimizi görüştük. ABD başkanından daha iyi bir orta yol bulucu olamayacağını düşünüyorum" açıklamasında bulunmuştu.