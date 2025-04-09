Hakan Fidan: Suriye'de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz - Son Dakika
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Dünya

Hakan Fidan: Suriye'de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı televizyon programında "Suriye'de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmaya girmek istemiyoruz. Bize saldırmayan hiç bir ülkeye saldırmayız" açıklamasında bulundu. Fidan ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'a bir çağrıda bulunarak "ABD'nin Netanyahu'ya ayar vermesi, bir çerçeve çizmesi gerekiyor" dedi.

09.04.2025 20:58  Güncelleme: 21:17
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada "Suriye'de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmaya girmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hakan Fidan, CNN Turk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendiren Fidan, Suriye'de yaşanan gelişmelere ve İsrail'in Suriye'ye yönelik hamlelerine ilişkin de konuştu.

"SURİYE'DE İSRAİL İLE ÇATIŞMAK İSTEMİYORUZ"

"İsrail'in bölgedeki yayılmacı bir takım emellerini kullanarak Suriye'de provokasyon çıkarmaya çalışması kabul edilebilir bir konu değil" diyen Fidan, "Yani Suriyelilerin buna ortaya koyduğu bir tavır var. Bizim Türkiye olarak tekrar ediyorum, sadece İsrail'le değil, bölgede ilişkin bir ülkeyle Suriye'de çatışma niyetimiz yok. Ama Suriye'nin tekrar Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit edecek bir iç karışıklığa, bir operasyona, bir provokasyona maruz kalmasını da izleyemeyiz. Ona da sadece bakmakla yetinmeyiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fidan, "Bize saldırmayan hiç bir ülkeye saldırmayız" sözlerini de sarf etti.

"BU SORUNU BAŞLAMADAN SÖNDÜRMEMİZ GEREKİYOR"

Fidan "İsrail'in şu anda yürüttüğü operasyonlar her zaman söylediğimiz gibi ne Suriye'nin güvenliğine, ne İsrail'in güvenliğine hizmet eder operasyonlar. Bu uzun vadede Ortadoğu'da çok daha fazla istikrarsızlığı, güvensizliğe sebep olur. Dolayısıyla bizim Türkiye olarak ön alıcı, diplomatik ve diğer tedbirlerle bu sorunu daha başlamadan belli bir noktada söndürmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Fidan ayrıca "ABD'nin Netanyahu'ya ayar vermesi, bir çerçeve çizmesi gerekiyor" ifadelerini de kullandı.

SURİYE MESAJI

Fidan Suriye'ye ilişkin ise şu mesajları verdi: "Suriye ile bizim birçok alanda iş birliğimiz var ve Suriye'de de yeni hükümet daha yeni kuruldu. Bürokrasiyi daha yeni toparlıyorlar, ordusunu daha yeni bir araya getiriyor. Her şey çok yeni başlıyor. Bu yeni hükümetin halkına temel hizmetleri götürmesi, ticaret, bankacılık, ekonomi, altyapı, üst yapı birçok alanda atması gereken adımlar var, verilmesi gereken hizmetler var."

NETANYAHU 'TÜRKİYE İLE ÇATIŞMAK İSTEMİYORUZ' DEMİŞTİ

Geçtiğimiz gün ABD'ye giden İsrail Başbakanı Netanyahu, Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından "Suriye'nin hiçbir ülke tarafından İsrail'e karşı bir saldırı üssü olarak kullanılmasını istemiyoruz. Türkiye ile herhangi bir çatışmadan kaçınmak istiyoruz. Trump'ın Erdoğan ile arası iyi bize yardım etmesini istiyoruz. Türkiye ile bu çatışmayı nasıl önleyebileceğimizi görüştük. ABD başkanından daha iyi bir orta yol bulucu olamayacağını düşünüyorum" açıklamasında bulunmuştu.

Hakan Fidan: Suriye\'de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz
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Son Dakika Dünya Hakan Fidan: Suriye'de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • mustafa sagdic:
    hani İsrail I yok edecektiniz hani mazlumun yanındaydik ? 52 14 Yanıtla
  • sus ceo:
    Biz niye Suriye'de İsrail veya başka bir ülke ile çatışmaya girelim ki. Zaten ekonomiyi mahvettiniz, bir de başka ülkelerin içişleri müdahale etmeyelim. Trump denilen delinin övgüsünü aldınız, sebebini herkes biliyor ama halk açlık sınırının altında yaşıyor. 33 27 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    eee o zaman ne boş boş sallıyonuz İsrail’e saaaafiii rüzgarsınız 26 11 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    BİZ HEP DEDİK BU İKTİDAR ANCA BOŞ SALLAR İSRAİLE HİÇBİRŞEY YAPAMAZ NE OLDU SURİYEYİ ADETA İSRAİLE VERDİLER 20 10 Yanıtla
  • Ölüyen Yürüler:
    Bop 3 harfli abd,itrail ve siz bopun bacakları ahtapotun kolları 17 11 Yanıtla
  • Ölüyen Yürüler:
    abd ye gerek yok siz varken itraile bir şey olmaz 13 13 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    Doğru devletlerle savaş iyi olmaz 11 7 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BIZ SURİYE DE NEDEN ÇATIŞALIM, BIZE NE SURIYE DEN ZATEN DAVUTOGLU BASIMIZA BELA ETTI SURIYE YI İSRAİL SURİYE YE BENZEMEZ İSRAİL IKE ÇATIŞMA ABD ILE CATISNA VE SONUNUZ DEMEK 5 12 Yanıtla
  • tolga karabulut:
    HELE HELE DÜNYA LİDERİNİN YAVERİNE BAK :d 13 4 Yanıtla
  • Umut Toy:
    Siz çatışmıyorsunuz zaten sayın bakanım. Normal memur maaşı verdiğiniz kelle koltukta gezen fakir aile çocukları çatışıyor. Yani size dokunan birşey olmaz 10 3 Yanıtla
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