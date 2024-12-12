Hakan Fidan, Suriye\'yi görüşeceği Blinken\'a 7 mesaj birden verecek

Dünya

Yaptığı cam balkonun sağlamlığını böyle test etti

Almanya, Suriyelilerden sadece bir meslek grubunun gitmesini istemiyor

AB\'nin hedefinde bu kez Rusya\'nın gölge filosu var

Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü PKK/ YPG'ye ilişkin verdiği kararlı mesajların ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken hızlı bir planlamayla yarın Türkiye'ye geliyor.

BAKAN FİDAN İLE BİR ARAYA GELECEK

Suriye'de muhaliflerin, Münbiç ve Deyrizor dahil terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edilen bölgeleri temizlemesi ABD'yi panikletirken, Blinken son gelişmeleri Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile birlikte değerlendirecek.

"ABD İLE TÜRKİYE GÖRÜŞ BİRLİĞİ İÇİNDE"

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, ABD ile Türkiye arasında büyük oranda görüş birliğinin hakim olduğunu söylerken "Bu geçiş sürecinin düzenli bir şekilde sağlanması, daha önce Cenevre'de kurulan masada rejim ve meşru muhalefet vardı. Şimdiyse tüm gruplar yer alacak. Bunun sağlanması, azınlıkların da korunması ve rejimin silahlarının teröristlerin eline geçmemesi konularında mutabıkız' deniyor" diye konuştu.

Bu konuda Blinken'a verilecek mesajları ise şöyle sıraladı;