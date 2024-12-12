Hakan Fidan, Suriye'yi görüşeceği Blinken'a 7 mesaj birden verecek - Son Dakika
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Dünya

Hakan Fidan, Suriye'yi görüşeceği Blinken'a 7 mesaj birden verecek

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Muhaliflerin, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG unsurlarını temizlemeye başlamasıyla paniğe kapılan ABD'de Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hakan Fidan ile görüşmek için yarın Ankara'ya geliyor. Bakan Fidan'ın Blinken'a 7 ayrı mesaj vermesi bekleniyor.

12.12.2024 14:53  Güncelleme: 15:16
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Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü PKK/ YPG'ye ilişkin verdiği kararlı mesajların ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken hızlı bir planlamayla yarın Türkiye'ye geliyor.

BAKAN FİDAN İLE BİR ARAYA GELECEK

Suriye'de muhaliflerin, Münbiç ve Deyrizor dahil terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edilen bölgeleri temizlemesi ABD'yi panikletirken, Blinken son gelişmeleri Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile birlikte değerlendirecek.

"ABD İLE TÜRKİYE GÖRÜŞ BİRLİĞİ İÇİNDE"

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, ABD ile Türkiye arasında büyük oranda görüş birliğinin hakim olduğunu söylerken "Bu geçiş sürecinin düzenli bir şekilde sağlanması, daha önce Cenevre'de kurulan masada rejim ve meşru muhalefet vardı. Şimdiyse tüm gruplar yer alacak. Bunun sağlanması, azınlıkların da korunması ve rejimin silahlarının teröristlerin eline geçmemesi konularında mutabıkız' deniyor" diye konuştu.

Bu konuda Blinken'a verilecek mesajları ise şöyle sıraladı;

  1. Yeni ve kritik bir aşamadan geçiyoruz.
  2. Suriye'de düzenli bir geçiş sürecine ihtiyaç var.
  3. Ülkenin daha fazla istikrarsızlığa ve parçalanmaya sürüklenmesini önlemek önemli.
  4. Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunması elzem.
  5. Geçiş sürecinin sorunlu olmaması için uluslararası paydaşların da oynayacağı bir rol var.
  6. Gerekli insani yardım ve siyasi destek sağlanmalı.
  7. Sahadaki yeni gerçekliği dikkate alarak gelişmelerin yönlendirilmesi için Birleşmiş Milletler dahil olmak üzere tüm platformlarda yoğun bir çaba lazım.
Hakan Fidan, Suriye\'yi görüşeceği Blinken\'a 7 mesaj birden verecek

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Son Dakika Dünya Hakan Fidan, Suriye'yi görüşeceği Blinken'a 7 mesaj birden verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Çengelköylü:
    ARTIK TÜRKİYE CUMHURİYETİ ,NİN YERYÜZÜNDE NE KADAR GÜÇLÜ YAPICI BARIŞÇIL YAKLAŞIMLARINI TÜM DEVLETLERİN DİKKATLERİNİ BİZİM COĞRAFYAYA ÇEVİRİP TÜRK DEVLETİNİN HER AN HERYERDE MAZLUMLARIN YANINDA OLDUĞUNU HER DEFASINDA VURGULAYAN BİR DEVLET HALİNE GELMESİNİN BAŞ AKTÖRLERİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE HAKAN FİDANDIR 13 8 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ:
    BENCE AMERİKA PKK, YPG SURİYEDE KALACAK DİYE TÜRKİYEYE BASKI UYGULAYACAK. TÜRKİYEYİ DÜŞÜNEN BUNA RAZI GELMEZ, EĞER BOP PROJESİ İÇİN ÇALIŞAN VARSA AMERİKAYA RAZI OLUR VE BÜYÜK İSRAİL PROJESİ TIKIR TIKIR İŞLER. 0 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BLINKEN GIDICI, MUHATAP TRUMP IN DIŞİŞLERİ BAKANI ONUNDA FİKRİ ZİKRİ BELLI 0 0 Yanıtla
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