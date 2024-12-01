Halep Havalimanı'ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan - Son Dakika
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Halep Havalimanı'ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan

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Suriye'de Esad rejimine karşı ilerleyişini sürdüren silahlı muhalif gruplar Halep Havalimanı'ndaki Rusya bayrağını indirerek ateşe verdi. O anlarda Türkçe konuşan muhalif asker "Halep havaalanındaki Rus üssündeyiz. Köpek gibi kaçtılar buradan. Onları rezil, bizleri üstün kılan Rabbimize hamdolsun" ifadelerini kullandı.

01.12.2024 13:19
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Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı örgütlenen silahlı muhalif gruplar bölgedeki ilerleyişini sürdürüyor. Halep ve İdlib'in ardından kuzeydeki Hama kent merkezine ulaşan muhaliflerin hamleleri haritayı da değiştirmeye devam ediyor.

BAYRAĞI İNDİRİP ATEŞE VERDİLER

Halep Havalimanı'ndaki Rusya bayrağını indirerek ateşe veren gruptan bir asker o anlarda dikkat çeken ifadeler kullandı.

TÜRKÇE KONUŞTU

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde Türkçe de konuşan askerin ''Köpek gibi kaçtılar buradan! Onları rezil, bizleri üstün kılan Rabbimize hamdolsun" dediği görülüyor.

Halep Havalimanı\'ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan

Uluslararası İlişkiler, Politika, Suriye, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Halep Havalimanı'ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • veysel unlu:
    Helalll 2 0 Yanıtla
  • Baris Barcin:
    TURKIYE EN GÜÇLÜ ÜLKE OLUCAK 1 0 Yanıtla
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