Halep savaşında ölü sayısı 100\'ü geçti, muhalif gruplar kent merkezine dayandı

Dünya

Halep ve İdlib illerinde Esed rejimi ile rejim karşıtı gruplar arasındaki çatışmalar sürüyor. Türkiye'ye komşu İdlib bölgesine yönelik Rusya'nın hava, Suriye rejiminin kara saldırıları son dönemde yoğunlaştı. Rusya, Suriye rejim güçleri ve milis gruplar, ülkenin kuzeyinde yer alan İdlib'deki muhaliflerin olası bir operasyonunu engellemek amacıyla askeri kapasitelerine yönelik saldırılar düzenlediğini iddia etti.

100 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ancak bölgede artan sivil kayıplar, bu iddiaların aksini ortaya koydu ve gerginlik daha da arttı. Halep ve İdlib illerinde Beşar Esad rejimiyle rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasında üç gündür çatışmalar yaşanıyor. Çatışmalarda 39'u rejim askeri ve 44'ü muhalif 100'e yakın kişi hayatını kaybetti.

Suriye rejim güçleri ve milislerin son dönemde İdlib'e yönelik saldırıları sonucunda 40'ın üzerinde sivil hayatını kaybederken, 100'den fazla kişi de yaralandı. Son olarak bir Kuran kursuna düzenlenen saldırıda üç çocuk yaşamını yitirdi, bir kısmı ağır olmak üzere onlarca çocuk yaralandı.

HALEP İSTİKAMETİNDE SINIRLI OPERASYON

İdlib bölgesindeki bazı gruplar, Suriye rejim güçleri ve milis grupları cephe hattından uzaklaştırmak için operasyon başlatma ihtimalini dile getirdi. Bu operasyonla rejim güçlerinin bölgeden uzaklaştırılması ve sivillerin zarar görmesinin engellenmesi planlandı. Türkiye tansiyonu artırmamak adına muhaliflerin operasyonlarını engelledi. Ancak son saldırılar üzerine Suriyeli muhalif gruplar, atışların geldiği bölgelere yönelik Halep istikametinde sınırlı bir operasyon başlattı.

Başlangıçta sınırlı olarak planlanan bu operasyon, rejim unsurlarının bulunduğu bölgelerden geri çekilmeye başlamasıyla genişledi. Halep'e doğru ilerleyen bu operasyonla öncelikli hedef, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nin (IGAB) 2019'da üzerinde uzlaşılan sınırlarına ulaşmak olarak belirlendi. Operasyon, 2019'da Türkiye, İran ve Rusya arasında mutabık kalınan sınırların doğu bölgesi içinde devam ediyor. Halep kentinin dış mahallelerinin bir kilometre yakınına ulaşan rejim karşıtları, 400 kilometrekarelik alanı kontrol altına aldı. Rejim karşıtı gruplar ayrıca günün ilk saatlerinde Halep Neyrap Askeri Havaalanı'na drone'larla saldırdı ve 1 helikopteri imha etti.

DEVRİM MUHAFIZLARI KOMUTANI HAYATINI KAYBETTİ

Yerel kaynaklara göre çatışmalarda 44'ü muhalif 39'u rejim askeri 100'e yakın kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Keyumers Purhaşimi'nin Suriyeli muhaliflerin Halep'in batısına düzenlediği saldırıda öldüğü bildirildi. Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla da bilinen İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın haberine göre, "askeri danışman" olarak nitelendirilen Tuğgeneral Purhaşimi, Suriyeli muhaliflerin Halep yakınlarındaki saldırısında öldü. Rejim karşıtı gruplar, çatışmalarda Esad rejiminin kontrolündeki toplam 56 köyü ele geçirdi. Halep'in batısında 32 köy ve noktanın kontrolünü ele geçiren silahlı gruplar, dün 24 köyü daha aldı. Bölgelerde Esad rejimine ait ağır silah ve askeri araçlar da ele geçirildi.

Çatışmalarda çok sayıda rejim askeri ölürken, HTŞ onlarca rejim askerini de esir aldı. Çatışmalardan kaçan yaklaşık 10 bin sivil, İdlib kırsalına sığındı. Rusya'ya ait savaş uçaklarının, Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batısındaki Daret İzze ve Etarib ilçelerine düzenlediği saldırıda 12 sivil öldü, en az 30 sivil yaralandı.