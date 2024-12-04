Halep'te anlaşmazlık çıktı! Sorun çözülmezse aldıkları gibi verecekler - Son Dakika
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Dünya

Halep'te anlaşmazlık çıktı! Sorun çözülmezse aldıkları gibi verecekler

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Suriye'nin kuzeybatısında silahlı muhalif güçler 27 Kasım Çarşamba günü hükümete karşı son yılların en büyük saldırısını başlattı. Cumartesi günü itibariyle ülkenin ikinci büyük kenti Halep'te kontrol tamamen muhaliflerin eline geçti. Ancak Halep'in alınmasına öncülük eden HTŞ ile Suriye Milli Ordusu arasında şehrin nasıl yönetileceği konusunda bir anlaşmazlık yaşanıyor. Sorun çözülmezse kentin kaybedilmesi an meselesi...

04.12.2024 10:08
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Suriye'de 8 yıl aradan sonra, başını Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) çektiği muhalifler ülkenin ikinci büyük kenti Halep dahil olmak üzere Hama'nın kuzeyine uzanan büyük bir alanda kontrolü ele geçirdi.

SİVİL GİRİŞİNİ YASAKLADILAR

Muhalifler Halep'in kontrolünü o kadar hızlı ele geçirdi ki, Esad rejimi askerleri ve İran gibi ülkelerden savaşmak için bölgeye gelen binlerce milis, halen şehir içinde saklanıyor. Muhalifler asayişi sağlayana kadar Halep'e sivil girişini yasaklarken, akşam 19.00'dan sonra da genel sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Halep'te anlaşmazlık çıktı! Sorun çözülmezse aldıkları gibi verecekler

GERGİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Muhalifler şehirdeki bütün kamu binalarına yerleşiyor. Halep'te fırınlar kapalı olduğu için ekmek bulmak en büyük sorun. Bölgede çalışan STK'lar Halep'e ekmek taşıyor. Elektrik, içme suyu, akaryakıt, internet, sıkıntısı da var. Dükkanların neredeyse tamamı kapalı. Konuştuğumuz siviller, belirsizliğe işaret ederken, bir şeyler söylemek için çok erken olduğunu ifade ediyor. Muhaliflerin kontrolüne geçen Halep Uluslararası Havalimanı'nda ise temizlik yapılıyor. Rejimden sonra 2 gün terör örgütü YPG'nin kontrolüne geçen alandaki sivil uçaklar, 20 gün önce Şam'a yollanmış. Hangarlardaki hurda savaş uçakları kalmış.

Halep'te anlaşmazlık çıktı! Sorun çözülmezse aldıkları gibi verecekler

CİDDİ BİR ANLAŞMAZLIK VAR

Tüm bunlarla beraber Halep'in alınmasına öncülük eden HTŞ ile Suriye Milli Ordusu arasında şehrin nasıl yönetileceği konusunda bir anlaşmazlık yaşanıyor. HTŞ'nin Halep'te Suriye Milli Ordusu'nun kontrolündeki bazı yerleri silah zoruyla aldığı söyleniyor. Anlaşmazlığın HTŞ lideri Ebu Muhammed Colani'nin "Her şeyi ben yöneteceğim" şeklindeki tutumundan kaynaklandığı söyleniyor.

Halep'te anlaşmazlık çıktı! Sorun çözülmezse aldıkları gibi verecekler

HALEP KAYBEDİLEBİLİR

Bu anlaşmazlığı gidermek için müzakereler sürüyor. Eğer bu iki grup arasındaki sorun çözülemezse Halep kaybedilebilir. Halep'in kaybedilmesi de kelebek etkisi yapar ve Suriye'deki yeni süreç tersine döner.

Halep\'te anlaşmazlık çıktı! Sorun çözülmezse aldıkları gibi verecekler

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Son Dakika Dünya Halep'te anlaşmazlık çıktı! Sorun çözülmezse aldıkları gibi verecekler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Fahri Sağgül:
    Bunlar bu kadar salak işte kafa yapıları zihniyetleri hep aynı adam olmazlar. 30 3 Yanıtla
  • Seyyidali Can:
    her birinin ipi birilerinin elinde anlaşamazlar 21 1 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Eğer haber gerçek ise Esad kuyruğunu kıstırıp Türkiye'ye ilk yanaştığı anda bu örgütlerden yana değil de Suriyenin toprak bütünlüğünden yana olmalı. Çünkü bu örgütler ile devam edilmesi çok zor. En azından malın bilindiği ile devam edilmesi daha mantıklı geliyor bana. Tabii reisimiz en iyisini bilir 1 15 Yanıtla
  • Zamanecocuk MUZAY:
    Batı'nın güdümünde olan tüm gruplar Suriye'yi biran önce terk etsin! Geliyor gelmekte olan...!? Allah'ın gazabı şeytana biat edenlerin üzerine olsun! 4 9 Yanıtla
  • Ferhat Acu:
    Kürtlere ihanet eden ihanet görür. 6 7 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Teröristler caniniz cehenneme 0 0 Yanıtla
  • Yunus Gürbüz:
    gelişmemiş ülkelerin karakteristik özelliği, bir şeyi yaptıktan sonra düşünmeleri, gelişmekte olan ülkeler yaparken düşünür, gelişmiş ülkeler önce düşünür sonra yapar, daha da gelişmiş ülkeler çok ileriyi öngörerek hareket eder. 0 0 Yanıtla
  • Muhafazakar Milliyetçi:
    Aptalsınız, derhal yönetimi Türk Ordusuna devredin. 0 0 Yanıtla
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