Halep\'te marketler açıldı, ürünler Türk Lirası ile satılıyor

Dünya

226 yıl hapis cezası olan kadın, serbest kaldı! Nedenine siz de inanamayacaksınız

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esad rejim güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti. Yaklaşık 400 yıl Osmanlı himayesinde kalan şehrin en büyük simgelerinden Halep Kalesi'nde bugün Türk bayrağı dalgalandı.

ÜRÜNLER TÜRK LİRASI İLE SATILIYOR

Bölgenin muhaliflerin kontrolüne geçmesiyle beraber gündelik hayat da normale dönmeye başladı. Kentten gelen bir görüntüde marketlerdeki ürünlerin Türk lirası ile satılması dikkatlerden kaçmadı.

MUHALİF LİDERDEN AÇIKLAMA

Suriyeli muhaliflerden bugün önemli bir açıklama geldi. Muhalif lider Hadi el-Bahri, "Rejim, Birleşmiş Milletler sürecine ve siyasi geçişe bağlı kalana kadar durmayacağız" açıklamasını yaptı. Bahri, yarından itibaren müzakereye hazır olduklarını söyledi. YPG ise isyancılarla varılan anlaşma kapsamında Halep'in kuzeydoğu kesimlerinden çekilmeye başladı.

Şİİ MİLİSLER IRAK'TAN GİRİŞ YAPTI

Suriye ordusundan iki kaynağa göre İran destekli milisler gece saatlerinde Irak'tan Suriye'ye giriş yaptı ve Suriye ordu güçlerine takviye sağlamak üzere ülkenin kuzeyine doğru yola çıktı. Reuters'a konuşan Suriye ordusundan üst düzey bir kaynak, Irak'tan onlarca İran yanlısı Iraklı Haşdi Şaabi üyesinin da El Bukemal kapısı yakınlarındaki bir askeri güzergahtan Suriye'ye geçtiğini söyledi. Milislerin Irak'ın Katiab Hizbullah ve Fatemiyoun gruplarını da içerdiğini belirten kaynak, "Bunlar kuzeydeki cephe hatlarındaki yoldaşlarımıza yardım için gönderilen yeni takviyeler" dedi.

Öte yandan Kürtlerin öncülüğündeki güçler, muhaliflerin Halep'i ele geçirmesinin ardından Kürtleri Halep'ten tahliye etmeye çalıştıklarını açıkladı.