Halep ve Tel Rıfat'ta rejime karşı savaşan örgütler hangileri? İşte isim isim tam liste - Son Dakika
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Halep ve Tel Rıfat'ta rejime karşı savaşan örgütler hangileri? İşte isim isim tam liste

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27 Kasım Cuma günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalifler gruplar Halep ve İdlib'in ardından önceki gece Tel Rıfat'ı da ele geçirdi. Suriye'de ilerleyişini sürdürerek 5 gün içinde haritayı değiştiren muhalif grupların kimlerden oluştuğu ise uzun süredir merak konusuydu. İşte Tel Rıfat ve Halep'te rejime karşı savaş veren gruplar ve örgülerin isim isim tam listesi.

03.12.2024 13:16  Güncelleme: 13:33
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Suriye'de 27 Kasım Cuma günü Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar Halep ve İdlib'in ardından Tel Rıfat'ın da tamamını ele geçirdi.

HAMA'DA 16 BÖLGE ELE GEÇİRİLDİ

Rejim kontrolündeki Hama'da da Celime, Elzeka, Beridec, Cübbeyin, Tel Meleh, Kırkat, Muğayyir ve Mabtan yerleşimleri ile Gab Ovası'nda Tüveyne, Huveyz, Şeria ve Bab Taka köylerini kontrolü altına alan muhalifler ilerleyişini sürdürüyor.

Halep ve Tel Rıfat'ta rejime karşı savaşan örgütler hangileri? İşte isim isim tam liste

GENİŞ ÇAPLI OPERASYONLA KONTROL ALTINA ALINDI

SMO, Türkiye'nin desteklediği muhalif grupların çatısı altında faaliyet gösterirken, HTŞ, özellikle İdlib bölgesinde güçlü bir varlık göstermekte. Tel Rıfat, PYD/ YPG'nin kontrolündeydi ve stratejik olarak önemli bir konumdaydı. SMO ve HTŞ, Tel Rıfat'a düzenledikleri geniş çaplı bir operasyonla bölgeyi kontrol altına aldı. Muhalifler art arda yaptıkları hamlelerle 5 gün içinde resmen haritayı değiştirdi.

Halep ve Tel Rıfat'ta rejime karşı savaşan örgütler hangileri? İşte isim isim tam liste

HALEP VE TEL RIFAT'TA HANGİ ÖRGÜTLER VAR?

Peki Suriye'nin kuzeyinde hangi örgütler var? Halep'te ve Tel Rıfat'ta Suriye rejimine karşı savaş veren gruplar ve örgütler hangileri? İşte isim isim tam liste;

TEL RIFAT

  • SURİYE MILLI ORDUSU
  • AHRAR ŞARKIYE
  • CEYŞÜL ŞARKIYE
  • 1. FIRKA • FATİH SULTAN MEHMET TUGAYI
  • MUNTASIR BILLAH TUGAYLARI
  • SULTAN MURAT TUGAYLARI
  • HAMZA TUGAYLARI
  • CEPHETÜL ŞAMİYYE
  • CEYŞÜL NASIR
  • 9. TÜMEN

HALEP

  • HEYET TAHRIR EL-ŞAM
  • ULUSAL KURTULUŞ CEPHESI
  • AHRAR ÜŞ ŞAM
  • NUREDDİN ZENGİ
  • FEYLAK EL ŞAM
  • CEYŞ IDLIB EL HÜR
  • CEYŞ AL NASR
  • SUKUR AL ŞAM
  • CEYŞ EL AHRAR
Halep ve Tel Rıfat\'ta rejime karşı savaşan örgütler hangileri? İşte isim isim tam liste

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Son Dakika Dünya Halep ve Tel Rıfat'ta rejime karşı savaşan örgütler hangileri? İşte isim isim tam liste - Son Dakika

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