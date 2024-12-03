Halep ve Tel Rıfat\'ta rejime karşı savaşan örgütler hangileri? İşte isim isim tam liste

Dünya

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Suriye'de 27 Kasım Cuma günü Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar Halep ve İdlib'in ardından Tel Rıfat'ın da tamamını ele geçirdi.

HAMA'DA 16 BÖLGE ELE GEÇİRİLDİ

Rejim kontrolündeki Hama'da da Celime, Elzeka, Beridec, Cübbeyin, Tel Meleh, Kırkat, Muğayyir ve Mabtan yerleşimleri ile Gab Ovası'nda Tüveyne, Huveyz, Şeria ve Bab Taka köylerini kontrolü altına alan muhalifler ilerleyişini sürdürüyor.

GENİŞ ÇAPLI OPERASYONLA KONTROL ALTINA ALINDI

SMO, Türkiye'nin desteklediği muhalif grupların çatısı altında faaliyet gösterirken, HTŞ, özellikle İdlib bölgesinde güçlü bir varlık göstermekte. Tel Rıfat, PYD/ YPG'nin kontrolündeydi ve stratejik olarak önemli bir konumdaydı. SMO ve HTŞ, Tel Rıfat'a düzenledikleri geniş çaplı bir operasyonla bölgeyi kontrol altına aldı. Muhalifler art arda yaptıkları hamlelerle 5 gün içinde resmen haritayı değiştirdi.

HALEP VE TEL RIFAT'TA HANGİ ÖRGÜTLER VAR?

Peki Suriye'nin kuzeyinde hangi örgütler var? Halep'te ve Tel Rıfat'ta Suriye rejimine karşı savaş veren gruplar ve örgütler hangileri? İşte isim isim tam liste;

TEL RIFAT

SURİYE MILLI ORDUSU

AHRAR ŞARKIYE

CEYŞÜL ŞARKIYE

1. FIRKA • FATİH SULTAN MEHMET TUGAYI

MUNTASIR BILLAH TUGAYLARI

SULTAN MURAT TUGAYLARI

HAMZA TUGAYLARI

CEPHETÜL ŞAMİYYE

CEYŞÜL NASIR

9. TÜMEN

HALEP