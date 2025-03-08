Hamaney'den Trump'a sert yanıt: Kesinlikle kabul etmeyeceğiz - Son Dakika
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Dünya

Hamaney'den Trump'a sert yanıt: Kesinlikle kabul etmeyeceğiz

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İran Dini Lideri Hamaney, ABD Donald Trump'ın İran'a yönelik açıklamalarına verdiği yanıtta ''Bazı zorba ülkeler füze programımızı durdurmamız istiyor. Kesinlikle kabul etmeyeceğiz'' ifadelerini kullandı.

08.03.2025 18:35  Güncelleme: 18:57
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ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına izin veremeyeceklerini vurgulayarak "İran ile neler olacak? Önümüzde ilginç günler var. Neler olacağını göreceğiz ama son sürece girdik" sözlerine İran Dini Lideri Hamaney'den sert bir yanıt geldi.

ABD'YE 'ZORBA' DEDİ

ABD için 'zorba ülke' ifadesini kullanan Hamaney "Füze programımızı durdurmamızı istiyorlar. Kesinlikle kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "İran ile ilgili bir durum var, çok yakında bir şeyler olacak. Yakında bundan bahsediyor olacaksınız. Umarım bir barış anlaşması yapabiliriz. Sadece barış anlaşmasını diğerine tercih edeceğimi söylüyorum ama diğeri de sorunu çözecektir" demişti.

Trump ayrıca Hamaney'e bir mektup gönderdiğini açıklamış, "Onlara, 'Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak' diyen bir mektup yazdım" ifadelerini kullanmıştı.

Hamaney\'den Trump\'a sert yanıt: Kesinlikle kabul etmeyeceğiz

Donald Trump, Donald Trump, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hamaney'den Trump'a sert yanıt: Kesinlikle kabul etmeyeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • barış özcan:
    Bırakın bu beylik lafları, İTrail size füze atınca niye gereğini yapmadınız, yalandan 2 füze attınız, onuda haber verdiniz. Sahte kabadayı İran, yersen. 25 12 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    aynen dik durun bazıları gibi egilmeyin 29 3 Yanıtla
  • mustafa aykanat:
    Siz bunun gibi neleri kabul ettiniz 10 9 Yanıtla
  • Alper Elma:
    burda İran'a laf edenler önce ABD'ye laf etsinler sonra İran'a soylensinler. bizdekiler düşmandan daha beter. İran yönetimini sevmesen bile,müslüman bir ülkedir, burada önce dünyanın bir numarali düşmanı ABD ye iki kelam tepki yazmanız gerekirken ABD'yi atlayıp İran'a yazanlar kendiniz nasıl bir bookcukurusunuz 3 0 Yanıtla
  • Hidir Akbaba:
    iran, Irak’tan daha kolay düşer 0 1 Yanıtla
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