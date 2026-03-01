Hamaney'in yerine kim geçecek? İşte kulislerde konuşulan 6 aday - Son Dakika
Hamaney'in yerine kim geçecek? İşte kulislerde konuşulan 6 aday

Hamaney\'in yerine kim geçecek? İşte kulislerde konuşulan 6 aday
01.03.2026 16:46
Hamaney'in ölümünün ardından Liderlik Konseyi geçici olarak görevi devralırken, Uzmanlar Meclisi yeni Yüce Lider'i belirlemek için süreci başlattı; Ali Hamaney'in oğlu Mojtaba Hamaney, geçici konsey üyesi Alireza Arafi, Uzmanlar Meclisi üyesi Mohammad Mahdi Mirbagheri, deneyimli din adamı Sadiq Larijani, Mohsen Araki ve Ruhollah Khomeini'nin torunu Hassan Khomeini olası adaylar arasında gösteriliyor.

İran basını, mevcut yönetimin istikrar ve süreklilik mesajı vermek amacıyla ABD ve İsrail ortak saldırısında öldürülen dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in yerine geçecek ismi hızla belirlemeye çalıştığını bildirdi. Ülkede gözler, anayasal süreci yürütecek Uzmanlar Meclisi'ne çevrildi.

İran Anayasası'na göre Yüce Lider, 88 üyeden oluşan din adamları meclisi Uzmanlar Meclisi tarafından seçiliyor. Yeni lider belirlenene kadar ise yetkileri Liderlik Konseyi üstleniyor. ISNA'nın aktardığına göre Ayetullah Alireza Arafi, pazar günü Liderlik Konseyi'nin fakih üyesi olarak atandı. Konseyin diğer üyeleri Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhseni Ejei'den oluşuyor. Bu üçlü yapı, Uzmanlar Meclisi yeni lideri seçene kadar ülkenin en üst makamının yetkilerini kullanacak.

SİLAHLI KUVVETLERİN BAŞKOMUTANI OLACAK

Yüce Lider, İran'da silahlı kuvvetlerin başkomutanı olarak nihai otoriteye sahip bulunuyor ve dış politikanın yönünü belirliyor. Tahran'ın dış politikası uzun süredir ABD ve İsrail ile çatışma ekseninde şekilleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, cumartesi günü İran halkına çağrı yaparak ruhani liderliği devirmek için "nadir bir fırsat" oluştuğunu savundu. Ancak uzmanlar, Hamaney'in ölümünün İran'daki köklü ruhani yönetimin veya elit Devrim Muhafızları'nın toplum üzerindeki etkisini otomatik olarak sona erdirmeyeceğini belirtiyor.

KULİSLERDE HANGİ İSİMLER VAR?

Resmi aday listesi henüz açıklanmadı. Ancak hem İran kulislerinde hem de uluslararası analizlerde öne çıkan bazı isimler dikkat çekiyor:

Mojtaba Hamaney: Ali Hamaney'in oğlu. Muhafazakâr ve güvenlik bürokrasisine yakın çizgisi nedeniyle rejim içinde güçlü destek bulabileceği değerlendiriliyor.

Alireza Arafi: Geçici Liderlik Konseyi'nde yer alması nedeniyle süreçte kilit pozisyonda bulunuyor. Dinî hiyerarşideki ağırlığı, onu doğal adaylardan biri haline getiriyor.

Mohammad Mahdi Mirbagheri: Uzmanlar Meclisi üyesi. Sert muhafazakâr çizgideki isimlerden biri olarak uzun vadeli liderlik tartışmalarında anılıyor.

Sadiq Larijani: İran siyasetinde deneyimli bir figür. Daha önce üst düzey görevlerde bulunması nedeniyle "denge adayı" olarak değerlendiriliyor.

Mohsen Araki: Dinî ve siyasi çevrelerde adı geçen isimlerden biri. Özellikle dinî otorite yönü öne çıkıyor.

Hassan Khomeini: Devrim lideri Ruhollah Khomeini'nin torunu. Soy bağı nedeniyle sembolik ağırlığı bulunuyor, ancak siyasi çizgisi nedeniyle tartışmalı bir isim.

REJİM İÇİ DENGE ARAYIŞI

Uzmanlar Meclisi'nin tercihinin, yalnızca dinî yeterlilikle değil, Devrim Muhafızları'nın ve güvenlik bürokrasisinin desteğiyle de şekilleneceği belirtiliyor. Süreçte rejim içi güç dengeleri belirleyici olacak.

İran'da yeni liderin kim olacağı, yalnızca ülke içi siyasi yapıyı değil, Orta Doğu'daki güç dengelerini de doğrudan etkileyecek. Seçimin hızlı tamamlanması, Tahran'ın "istikrar" mesajı verme stratejisinin önemli bir parçası olarak görülüyor.

Hamaney'in yerine kim geçecek? İşte kulislerde konuşulan 6 aday

