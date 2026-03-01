Hamaney sonrası gözler yeni liderde! Öyle bir isim öne çıktı ki savaş kızışacak - Son Dakika
Hamaney sonrası gözler yeni liderde! Öyle bir isim öne çıktı ki savaş kızışacak

Hamaney sonrası gözler yeni liderde! Öyle bir isim öne çıktı ki savaş kızışacak
01.03.2026 12:53
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD ve İsrail'in ortak düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti. Saldırıda Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelini de yaşamını yitirdi. Hamaney'in ölümünün ardından İran'da dini liderlik makamına kimin geçeceği merak konusu oldu. 8 kişinin liderlik için ismi geçerken İmam Humeyni'nin torununun Hasan Humeyni'nin öne çıktığı ifade edildi.

ABD ve İsrail'in ortak düzenlediği saldırıda İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney hayatını kaybetti. Gözler şimdi yeni liderin kim olacağına çevrildi.

HAMANEY'İN CENAZESİ ENKAZDAN ÇIKARILDI

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, ABD ve İsrail'in ortak düzenlediği saldırıda yaşamını yitirdi. İsrail savaş uçakları Hamaney'in konutunu 30 bombayla hedef aldı. Saldırıda Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve geliniyle birlikte hayatını kaybettiği belirtildi.

Hamaney'in cenazesini ekipler enkazdan çıkardı. Vücuduna şarapnel parçalarının isabet ettiği ileri sürüldü. Konuya ilişkin resmi makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama gelmedi.

GÖZLER YENİ LİDERDE

Hamaney'in vefatının ardından İran'da dini liderlik makamına kimin geçeceği sorusu gündemin ilk sırasına yerleşti. Uzmanlar, yeni seçilecek ismin savaşın seyrini doğrudan etkileyebileceğini belirtiyor. Ilımlı bir ismin göreve gelmesi halinde diplomatik temas ve müzakere ihtimalinin artabileceği, Hamaney'in çizgisini sürdürecek bir ismin seçilmesi durumunda ise çatışmaların uzayabileceği değerlendiriliyor.

ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Daha önce dini liderlik makamı için adı geçen üst düzey din adamları arasında şu isimler yer alıyor:

  • Gulam Hüseyin Muhsini Ejei (Yargı Erki Başkanı)
  • Ali Rıza Arafi (Anayasayı Koruyucular Konseyi üyesi)
  • Sadık Laricani (Eski Yargı Erki Başkanı ve Düzenin Yararı Konseyi eski başkanı)
  • Hasan Humeyni (İmam Humeyni'nin torunu)
  • Hasan Ruhani (Eski Cumhurbaşkanı)
  • Seyyid Müçteba Hamaney (Ali Hamaney'in oğlu)
  • Ayetullah Hüseyin Buşehri
  • Muhsin Araki

HUMEYNİ'NİN TORUNU ÖNE ÇIKIYOR

Bu isimler arasında özellikle Hasan Humeyni'nin öne çıktığı ifade edilirken, süreçte sürpriz bir adayın da gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Hasan Humeyni

YENİ LİDER NASIL SEÇİLECEK?

İran Anayasası'na göre dini lideri Ayetullahlardan oluşan Meclis-i Hobregan belirliyor. Meclis üyeleri Tahran'da toplanarak yeni Rehber'i (Veliyy-i Fakih) seçecek. Seçim ilk toplantıda sonuçlanabileceği gibi birden fazla oturum da yapılabilir. Sürecin bir gün ya da birkaç gün sürmesi mümkün görünüyor.

Meclis-i Hobregan'ın gün içinde yeni ismi belirlemesi halinde kararın kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Yeni Veliyy-i Fakih ilan edilene kadar ise anayasal yetkileri Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Yargı Erki Başkanı'ndan oluşan üçlü heyet kullanacak.

