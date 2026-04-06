Hamaney\'in görüntülerinde dünyayı tedirgin eden detay

06.04.2026 14:39
ABD-İsrail’in ortak saldırılarında ağır yaralandığı öne sürülen İran dini lideri Mücteba Hamaney’in dikkat çeken görüntüleri paylaşıldı. İran basınına yansıyan görüntülerde Hamaney, askeri operasyon odasına girerken görüntülenirken, odada yer alan ekranda ise İsrail'in Dimona Nükleer Tesisi'nin haritasının bulunduğu görüldü.

ABD-İsrail’in düzenlediği saldırılarda yüzünden ağır bir şekilde yaralandığı iddia edilen Mücrteba Hamaney’in çarpıcı görüntüleri paylaşıldı.

DİMONA NÜKLEER TESİSİ'NİN HARİTASI YER ALDI

İran basınına yansıyan görüntülerde, Hamaney’in askeri operasyon odasına girdiği anlar yer alıyor. Odadaki üst düzey İranlı askeri yetkililer, Hamaney içeri girince hep birlikte ayağa kalkıyor. Odada yer alan dijital ekranda ise İsrail’deki Dimona nükleer reaktör sahasının büyük bir görseli ile koordinatlarının yer aldığı görüldü.

İsrail, 20 Mart’ta İran’ın Natanz nükleer tesisini hava saldırısıyla vurmuş, İran da misilleme olarak İsrail’in Dimona nükleer tesisini füzelerle hedef almıştı. Tesisin bulunduğu bölgeye bir füze düşmüş ancak tesiste hasar olup olmadığı açıklanmamıştı.

YOĞUN BAKIMDA OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Öte yandan söz konusu paylaşım, İsrail merkezli Yedioth Ahronoth’un haberinde İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney'in yer altındaki bir yoğun bakım ünitesinde tutulduğunu iddia etmesinin ardından geldi.

DİMONA NÜKLEER TESİSİ NEDEN ÖNEMLİ?

Dimona Nükleer Tesisi, İsrail’in Necef Çölü’nde, Dimona şehri yakınlarında yer alan ve ülkenin nükleer silah programının merkezi olduğu düşünülen bir tesistir. Resmî olarak araştırma ve desalinizasyon amacıyla kurulmuş olsa da, bazı çevreler tesisin nükleer silah geliştirme kapasitesine sahip olduğunu iddia ediyor.

1958 yılında Fransa’nın desteğiyle inşasına başlanan tesiste ağır su reaktörü (IRR-2) işletiliyor ve uluslararası denetime kapalı. İsrail’in “nükleer belirsizlik” politikası nedeniyle tesisin detayları ve nükleer kapasitesi resmi olarak açıklanmıyor, bu da Dimona’yı stratejik olarak kritik bir hedef hâline getiriyo. Özellikle İran-İsrail gerilimlerinde, tesisin potansiyel bir misilleme durumunda İsrail’in “nükleer kalbi” olarak öne çıktığı ve güvenlik tehditlerine maruz kaldığı vurgulanıyor.

  • gezginler gezginler:
    Allah'ım sizlere yardımcı olsun inşallah. bizim elimiz kolumuz bağlı, sadece kınamakla geçti bunca zaman ,destan yazamadık , oysaki gücümüzde olmasına rağmen , ekonomik olarak zayıftık, lakin savaşacak yeni nesillere huzurlu bir yaşam bırakacak kadar her zaman birliğimiz dirligimiz yüreğimiz her zaman vardı, 1 0 Yanıtla
