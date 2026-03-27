Hamaney\'in ölmeden 23 dakika önceki son görüntüsü yayınlandı

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasında diplomatik temasların sürdüğü süreçte 28 Şubat’ta İran’a yönelik askeri operasyon başlattı. Saldırı, bölgede tansiyonu hızla yükseltti.
İran, saldırılara karşılık olarak yalnızca İsrail’i değil, aynı zamanda ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlenen hedeflere saldırılar düzenledi.
ABD ve İsrail’in saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney’in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkilinin de yaşamını yitirdiği bildirildi.
İran basını tarafından yayımlanan güvenlik kamerası kaydında, Hamaney’in ofisinde bulunduğu anlar yer aldı. Söz konusu görüntünün, ölümünden sadece 23 dakika öncesine ait olduğu ifade edildi.
İran'da öldürülen siyasiler
Dini lideri Ali Hamaney
Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani
Savunma Konseyi Başkanı Ali Şemhani
Savunma Bakanı Ali Nasırzade
İstihbarat Bakanı İsmail Hatib
İran'da öldürülen komutanlar
Genelkurmay Başkanı Abdürrahim Musevi
Devrim Muhafızları'nın Komutanı Muhammed Pakpur
Besic Komutanı Gulam Rıza Süleymani
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?