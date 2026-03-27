Hamaney'in ölmeden 23 dakika önceki son görüntüsü yayınlandı

27.03.2026 07:26
İran medyası, İsrail ve ABD’nin düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden eski İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ölümünden dakikalar önceye ait olduğu belirtilen güvenlik kamerası görüntüsünü kamuoyuyla paylaştı. Görüntünün, Hamaney’in yaşamını yitirmesinden yalnızca 23 dakika önce kaydedildiği ifade edildi.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasında diplomatik temasların sürdüğü süreçte 28 Şubat’ta İran’a yönelik askeri operasyon başlattı. Saldırı, bölgede tansiyonu hızla yükseltti.

İRAN’DAN BÖLGE ÜLKELERİNE MİSİLLEME

İran, saldırılara karşılık olarak yalnızca İsrail’i değil, aynı zamanda ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlenen hedeflere saldırılar düzenledi.

SALDIRILARDA ÜST DÜZEY İSİMLER HAYATINI KAYBETTİ

ABD ve İsrail’in saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney’in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkilinin de yaşamını yitirdiği bildirildi.

SON GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

İran basını tarafından yayımlanan güvenlik kamerası kaydında, Hamaney’in ofisinde bulunduğu anlar yer aldı. Söz konusu görüntünün, ölümünden sadece 23 dakika öncesine ait olduğu ifade edildi.

SAVAŞTA ŞİMDİYE KADAR KİMLER ÖLDÜRÜLDÜ?

İran'da öldürülen siyasiler

Dini lideri Ali Hamaney

Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani

Savunma Konseyi Başkanı Ali Şemhani

Savunma Bakanı Ali Nasırzade

İstihbarat Bakanı İsmail Hatib

İran'da öldürülen komutanlar

Genelkurmay Başkanı Abdürrahim Musevi

Devrim Muhafızları'nın Komutanı Muhammed Pakpur

Besic Komutanı Gulam Rıza Süleymani

İran’dan Pentagon’u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz İran'dan Pentagon'u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz
İran, müzakereye de ateşkese de kapıyı kapadı İstedikleri tek bir şey var İran, müzakereye de ateşkese de kapıyı kapadı! İstedikleri tek bir şey var
İsrailli vekil Filistinli çocukların öldürülmesini savundu İsrailli vekil Filistinli çocukların öldürülmesini savundu
Trump’tan İran açıklaması: Anlaşma istiyorlar ama kendi halkları tarafından öldürülmekten korkuyorlar Trump'tan İran açıklaması: Anlaşma istiyorlar ama kendi halkları tarafından öldürülmekten korkuyorlar
İran: Suudi Arabistan ve Kuveyt’in stratejik altyapı haritası İran ordusunun masasında İran: Suudi Arabistan ve Kuveyt'in stratejik altyapı haritası İran ordusunun masasında
Brezilya’da üretilen ilk süpersonik savaş uçağı tanıtıldı Brezilya'da üretilen ilk süpersonik savaş uçağı tanıtıldı
Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı Hepsi tek tek imha ettiler Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı! Hepsi tek tek imha ettiler
Trump, Netanyahu’nun İran’ı kana bulayacak teklifini reddetti Trump, Netanyahu'nun İran'ı kana bulayacak teklifini reddetti

04:42
İsrail ordusunda kaos Genelkurmay Başkanı itiraf etti, Netanyahu hemen tedbir aldı
İsrail ordusunda kaos! Genelkurmay Başkanı itiraf etti, Netanyahu hemen tedbir aldı
04:39
İzmit’te eğlence mekanına silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı
İzmit'te eğlence mekanına silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı
01:19
Suudi Arabistan tüm dünyaya duyurdu Hürmüz’e alternatif geliyor
Suudi Arabistan tüm dünyaya duyurdu! Hürmüz'e alternatif geliyor
00:45
4-3’lük muhteşem maç A Milli Takım’ın finaldeki rakibi belli oldu
4-3'lük muhteşem maç! A Milli Takım'ın finaldeki rakibi belli oldu
23:29
Yurdun camına çıktı, kendini bir anda boşluğa bıraktı
Yurdun camına çıktı, kendini bir anda boşluğa bıraktı
23:19
Trump: İran’ın enerji santrallerini 10 gün daha vurmayacağız
Trump: İran'ın enerji santrallerini 10 gün daha vurmayacağız
22:25
Umreye gitmek için yola çıktılar, kendilerini karakolda buldular
Umreye gitmek için yola çıktılar, kendilerini karakolda buldular
21:51
Dünya Kupası için son 90 dakika Romanya’yı deviren A Milli Takımımız finalde
Dünya Kupası için son 90 dakika! Romanya'yı deviren A Milli Takımımız finalde
