Hamas, İsrail ile rehine anlaşmasında ilk aşamada 33 rehineyi serbest bırakmayı planlıyor - Son Dakika
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Dünya

Hamas, İsrail ile rehine anlaşmasında ilk aşamada 33 rehineyi serbest bırakmayı planlıyor

İsrail medyasına göre, Hamas, rehine anlaşmasının ilk aşamasında hem yaşayan hem de ölmüş 33 rehineyi serbest bırakmayı planlıyor. Serbest bırakılacak olan rehineler arasında kadınlar, kadın askerler, 19 yaşından küçük çocuklar, 50 yaş üstü yetişkinler ve çeşitli hastalıklara sahip kişiler bulunuyor. Karşılığında Hamas, İsrail'den bu rehinelerle uyumlu kategorilerde Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını talep ediyor.

07.05.2024 13:56  Güncelleme: 14:01
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İsrail medyası, Hamas'ın, rehine anlaşmasının ilk aşamasında hem yaşayan hem de ölmüş 33 rehineyi serbest bırakmayı planladığını açıkladı. Serbest bırakılacak olan rehineler arasında kadınlar, kadın askerler, 19 yaşından küçük çocuklar, 50 yaş üstü yetişkinler ve çeşitli hastalıklara sahip kişiler yer alıyor.

Karşılığında ise Hamas, İsrail'den bu rehinelerle uyumlu kategorilerde Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını talep ediyor. Sürecin üçüncü gününde, toplam 126 gün sürecek olan anlaşma kapsamında, Hamas üç rehineyi serbest bırakacak. Ardından, her hafta üçer rehineyi serbest bırakma planı devam edecek, bu süreçte öncelikle kadınlar ve kadın askerler serbest bırakılacak.

Altıncı haftada ise, bu aşamada kalan tüm rehineler serbest bırakılacak. İsrail medyası, Hamas'ın kabul ettiği anlaşmanın detaylarının tam olarak bilinmemekle birlikte, İsrail'in Mısır ile teyit ettiği teklifle bazı farklılıklar içerdiğini belirtiyor. Bu durum, anlaşmanın nasıl işleyeceği konusunda bazı belirsizliklere neden oluyor.

İsrail, Hamas, İnsan Hakları, Hukuk, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hamas, İsrail ile rehine anlaşmasında ilk aşamada 33 rehineyi serbest bırakmayı planlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hamas, İsrail ile rehine anlaşmasında ilk aşamada 33 rehineyi serbest bırakmayı planlıyor - Son Dakika
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