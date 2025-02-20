Hamas, 4 İsrailli esirin cenazesini Kızılhaç\'a teslim etti

Dünya

Herkes cuma gününe işaret ediyor! İstanbul Havalimanı\'ndan sefer karar

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında esir takasları da hız kesmeden devam ederken bugün dünya nefesini tuttu ve yayımlanan görüntüler büyük ses getirdi.

KIZILHAÇ'A TESLİM ETTİLER

Hamas'ın silahlı askeri kanadı El-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ndeki İsrail saldırısında ölen 4 esirin cenazesini Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etti.

BOMBA MAKETLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Hamas'ın rehinelerin cenazelerini teslim etmek için kurduğu sahnede bomba maketlerinin üzerinde "ABD malıdır" yazdığı görülürken "Savaş suçlusu Netanyahu ve Nazi ordusu onları füzelerle öldürdü" ifadelerine yer verildi. Platforma asılan pankartta ise "Savaşın dönüşü = Tabutlardaki esirlerin dönüşü" yazdığı görüldü.

"İŞGAL ORDUSU ONLARIN HAYATLARINA SAYGI GÖSTERMEDİ"

Öte yandan Hamas tarafından yapılan açıklamada "Kassam Tugayları ve direniş, esirlerin cenazelerini teslim ederken, ölülerin kutsallığına ve ailelerinin duygularına özen gösterdi ama işgal ordusu, onların hayatlarına saygı göstermedi. Biz esirlerin hayatlarını koruduk. Onlara elimizden gelen yardımı yaptık ve insanca davrandık ama işgal ordusu onları öldürdü" ifadeleri kullanıldı.