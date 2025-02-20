Hamas, 4 İsrailli esirin cenazesini Kızılhaç'a teslim etti - Son Dakika
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Dünya

Hamas, 4 İsrailli esirin cenazesini Kızılhaç'a teslim etti

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Ateşkes anlaşması kapsamında Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırısında hayatını kaybeden 4 esirin cenazesini Kızılhaç'a teslim etti. Hamas'ın kürsüye yerleştirdiği bombaların üzerine "ABD malıdır" yazdığı görülürken asılan pankartta "Savaşın dönüşü = Tabutlardaki esirlerin dönüşü" ifadeleri yer aldı.

20.02.2025 10:45
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İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında esir takasları da hız kesmeden devam ederken bugün dünya nefesini tuttu ve yayımlanan görüntüler büyük ses getirdi.

KIZILHAÇ'A TESLİM ETTİLER

Hamas'ın silahlı askeri kanadı El-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ndeki İsrail saldırısında ölen 4 esirin cenazesini Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etti.

Hamas, 4 İsrailli esirin cenazesini Kızılhaç'a teslim etti

BOMBA MAKETLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Hamas'ın rehinelerin cenazelerini teslim etmek için kurduğu sahnede bomba maketlerinin üzerinde "ABD malıdır" yazdığı görülürken "Savaş suçlusu Netanyahu ve Nazi ordusu onları füzelerle öldürdü" ifadelerine yer verildi. Platforma asılan pankartta ise "Savaşın dönüşü = Tabutlardaki esirlerin dönüşü" yazdığı görüldü.

Hamas, 4 İsrailli esirin cenazesini Kızılhaç'a teslim etti

"İŞGAL ORDUSU ONLARIN HAYATLARINA SAYGI GÖSTERMEDİ"

Öte yandan Hamas tarafından yapılan açıklamada "Kassam Tugayları ve direniş, esirlerin cenazelerini teslim ederken, ölülerin kutsallığına ve ailelerinin duygularına özen gösterdi ama işgal ordusu, onların hayatlarına saygı göstermedi. Biz esirlerin hayatlarını koruduk. Onlara elimizden gelen yardımı yaptık ve insanca davrandık ama işgal ordusu onları öldürdü" ifadeleri kullanıldı.

Hamas, 4 İsrailli esirin cenazesini Kızılhaç\'a teslim etti

Uluslararası İlişkiler, Politika, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hamas, 4 İsrailli esirin cenazesini Kızılhaç'a teslim etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Beşiktaş 1903:
    İsrailin kuklası hamas, okadar masum sivilin suçlusu sizsiniz de 34 66 Yanıtla
  • KORKMAZ AKDENİZ:
    hamas şu showun ne kadar anlamsız oldugunun farkında degil sanırım adamlar roketlerle tanklarla uçakla bombalıyor sizin teknik anlamda sergilediklerinizi bu silahlara karşı bir etkisi yok ne yazıkı 9 19 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    Tuzaga cekildiler.. akla yatiyor mu ilk saldirilarinda kolaylikla motorsikletle vs o sinirlari gecip 2 3 gun bi kac sehirde boy gosterip esir alislarina İsrail bilmem kac saat mudahale etmedi.. maksat butun yapacaklarina bi gerekce olusturmak icin idi.. 6 2 Yanıtla
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