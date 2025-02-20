İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında esir takasları da hız kesmeden devam ederken bugün dünya nefesini tuttu ve yayımlanan görüntüler büyük ses getirdi.
Hamas'ın silahlı askeri kanadı El-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ndeki İsrail saldırısında ölen 4 esirin cenazesini Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etti.
Hamas'ın rehinelerin cenazelerini teslim etmek için kurduğu sahnede bomba maketlerinin üzerinde "ABD malıdır" yazdığı görülürken "Savaş suçlusu Netanyahu ve Nazi ordusu onları füzelerle öldürdü" ifadelerine yer verildi. Platforma asılan pankartta ise "Savaşın dönüşü = Tabutlardaki esirlerin dönüşü" yazdığı görüldü.
Öte yandan Hamas tarafından yapılan açıklamada "Kassam Tugayları ve direniş, esirlerin cenazelerini teslim ederken, ölülerin kutsallığına ve ailelerinin duygularına özen gösterdi ama işgal ordusu, onların hayatlarına saygı göstermedi. Biz esirlerin hayatlarını koruduk. Onlara elimizden gelen yardımı yaptık ve insanca davrandık ama işgal ordusu onları öldürdü" ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Dünya › Hamas, 4 İsrailli esirin cenazesini Kızılhaç'a teslim etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (4)