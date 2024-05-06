Hamas, ateşkes teklifini kabul ettiğini Katar ve Mısırlı arabuluculara iletti.

Hamas, İsrail işgali altındaki Gazze'de geçerli olacak ateşkes teklifini kabul etti. Hamas yetkilileri, aldıkları kararı Katar ve Mısırlı arabuluculara iletti.
Reuters'ın haberine göre; Hamas'tan yapılan açıklamada, "Mısır ve Katar'ın ateşkes teklifini kabul ediyoruz." denildi. Katar merkezli medya kuruluşu El Cezire de Hamas'ın ateşkes teklifini kabul ettiğini Katarlı ve Mısırlı arabuluculara bildirdiğini açıkladı.
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