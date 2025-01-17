Hamas: Ateşkeste tüm engeller ortadan kalktı - Son Dakika
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Dünya

Hamas: Ateşkeste tüm engeller ortadan kalktı

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Hamas, İsrail'in ateşkes anlaşmasının şartlarına uymaması nedeniyle çıkan engellerin, arabulucuların çabaları sayesinde ortadan kalktığını açıkladı. İsrail basınının iddiasına göre ise hükümet kabinesi ateşkesi görüşmek için bugün saat 16.30'da tekrar toplanacak.

17.01.2025 13:36
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Orta Doğu'da yaşanan gerginliğin ateşkes anlaşmasıyla yatışması beklenirken, İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklama süreci sekteye uğrattı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden bugün yapılan açıklamada ateşkes anlaşmasının saat 11.00'de güvenlik kabinesinde oylamaya sunulacağı aktarıldı, ancak beklenen haber gelmedi.

İLK REHİNELERİN PAZAR GÜNÜ SERBEST BIRAKILMASI BEKLENİYOR

İsrail'den yapılan son açıklamada ise güvenlik kabinesi ve hükümetin ateşkes anlaşmasını onaylamasının ardından rehinelerin serbest bırakılması sürecinin planlanan çerçeveye göre uygulanacağı ve ilk rehinelerin pazar günü serbest bırakılmasının beklendiği belirtildi.

HAMAS: ENGELLER ORTADAN KALKTI

Hamas'tan süreçle ilgili kritik açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in ateşkes anlaşmasının şartlarına uymaması nedeniyle oluşan engeller, arabulucuların değerli çabalarıyla bu sabah ortadan kalktı." ifadelerine yer verildi. Filistinli grupların ve halkın tüm kesimlerinin katılımıyla "ulusal bir esir takasının" hedeflendiği vurgulanan açıklamada, "Esir takası anlaşmasının ilk aşamasında serbest bırakılacakların listeleri, aşama ve prosedürlerine göre Esirler Bürosu aracılığıyla yayımlanacak." ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL BASININDAN İDDİA

İsrail basınının iddiasına göre, hükümet kabinesi ateşkesi görüşmek için bugün saat 16.30'da tekrar toplanacak.

NE OLMUŞTU?

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor. İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

İsrail, Hamas'ı suçlayıp anlaşmanın onayını ertelerken Hamas, ateşkese bağlı olduğunu duyurdu.

Hamas: Ateşkeste tüm engeller ortadan kalktı

Hükümet, İsrail, Dünya, Hamas, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hamas: Ateşkeste tüm engeller ortadan kalktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Yunus Gürbüz:
    Filistin nerede? Filistini süreç dışında tutmak Filistine yapılan en büyük ihanettir. Bir anlaşma yapılacaksa Filistin devleti ile yapılmalı, hamas kim? Hamas la yapılan anlaşmanın meşruiyeti olmaz. Katarla abd ile olacak iş değil. 5 43 Yanıtla
  • Ercan Bey:
    İsrail Suriye ye saldıracak, Oradaki işgal ettiği yerleri elinde tutmaya çalışacak, Bu süre zarfında Filistin'le savaşmak istemiyor. 5 4 Yanıtla
  • B BAYRAKTAR:
    israil ateşkes anlaşması yapar. tüm rehineleri kurtatır. çok uzun bir süre geçmeden bir bahane bulur ve kaldıgı yerden devam eder. bu aradada dünyaya da bakın “biz anlaştık ama yine mecbur kaldık saldırmaya” imajı verir. muhtemelde bu olan ramazan ayına denk gelir. kısacası maalesef o bölgede bu saatten sonra sakinlik ve huzur gelmez.. 7 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    zafer İsrail'den yana oldu filan tepeleride aldı rahatlar 6 2 Yanıtla
  • İSMAİL KILINÇ:
    Savaşın kazananı İsrail ve Hamas,kayıp yüzbinlerce masum halk,bence kimse rahat uyumasın ellebette o bedeniniz bir gün toprak olunca ruhunuz tanrıya hesap verecek. 6 0 Yanıtla
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