Hamas: Ateşkeste tüm engeller ortadan kalktı

B BAYRAKTAR:

israil ateşkes anlaşması yapar. tüm rehineleri kurtatır. çok uzun bir süre geçmeden bir bahane bulur ve kaldıgı yerden devam eder. bu aradada dünyaya da bakın “biz anlaştık ama yine mecbur kaldık saldırmaya” imajı verir. muhtemelde bu olan ramazan ayına denk gelir. kısacası maalesef o bölgede bu saatten sonra sakinlik ve huzur gelmez..