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Kassam güçleri, işgalci İsrail askerlerine Gazze'de kabusu yaşattı - Son Dakika

Kassam güçleri, işgalci İsrail askerlerine Gazze'de kabusu yaşattı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze içinde hedef aldıkları işgalci İsrail askerlerine düzenledikleri saldırıları paylaştı.

17.11.2023 22:01  - Güncelleme: 22:06

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde İsrail askerleriyle karadan çatıştığı görüntüleri yayınladı.

İSRAİL ASKERLERİNİ ETKİSİZ HALE GETİRDİLER

Kassam Tugayları tarafından yayınlanan görüntülerde, İsrail askerlerinin etkisiz hale getirildiği görülürken Gazze Şeridi'ndeki enkazlar ise dikkatlerden kaçmadı.

Hamas, Gazze'de İsrail askerleri ile çatıştığı görüntüleri yayınladı

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı operasyon düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana 51'i Gazze içerisindeki çatışmalarda 6'sı da Lübnan sınırında olmak üzere 372 İsrail askeri öldürüldü. İsrail'e göre, Kassam Tugaylarının elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Hamas, Gazze'de İsrail askerleri ile çatıştığı görüntüleri yayınladı

GAZZE'DEKİ CAN KAYBI KORKUNÇ BOYUTLARDA

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 4 bin 710'u çocuk ve 3 bin 160'ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 200 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

Hamas, Gazze'de İsrail askerleri ile çatıştığı görüntüleri yayınladı

LÜBNAN SINIRI DA HAREKETLİ

İsrail ordusu ile Lübnan topraklarında bulunan Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

Lübnan, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kassam güçleri, işgalci İsrail askerlerine Gazze'de kabusu yaşattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kassam güçleri, işgalci İsrail askerlerine Gazze'de kabusu yaşattı - Son Dakika
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