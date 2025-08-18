Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul etti - Son Dakika
Dünya

Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul etti

Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul etti
18.08.2025 18:02
Ateşkes görüşmeleri için Mısır'da olan Hamas heyeti, 60 günlük bir ateşkes ve rehinelerin iki grup halinde serbest bırakılması şartlarının yer aldığı ateşkes teklifi kabul ettiğini arabuluculara iletti.

Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul etti.

GAZZE'DE 60 GÜNLÜK ATEŞKES TEKLİFİ

Adı açıklanmayan Filistinli bir yetkili, arabulucuların Mısır'daki Hamas heyetine, 60 günlük bir ateşkes ve rehinelerin iki grup halinde serbest bırakılmasını öngören yeni bir teklif yaptığını açıkladı.

HAMAS TEKLİFİ KABUL ETTİ

İsrail ve Hamas arasında Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin devam eden dolaylı görüşmelerde yeni bir gelişme yaşandı. Adı açıklanmayan Filistinli bir yetkili, arabulucuların Mısır'daki Hamas heyetine, 60 günlük bir ateşkes ve rehinelerin iki grup halinde serbest bırakılmasını öngören yeni bir teklif yaptığını açıkladı. Yetkili, "Teklif, kalıcı ateşkes müzakerelerini başlatmak için bir çerçeve anlaşması" ifadelerini kullanarak, Hamas'ın kendi içinde ve diğer Filistinli grupların liderleriyle istişarelerde bulunarak arabulucuların yeni teklifini gözden geçireceğini belirtti. Teklifle ilgili Hamas'ın tutumu belli oldu. Hamas, ateşkes teklifini kabul ettiğini arabuluculara iletti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Tahsin Mehdevi:
    Hamas'a, İslâmî Cihad'a, Fhkc'ye SELAM DİRENİŞE DEVAM 30 3 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    israile guven olmaz 33 0 Yanıtla
  • Gokhan Uyduran:
    kendileri mısır da keyf yapıyor gariban halk eziliyor orda 1 3 Yanıtla
  • qpvf786zkb:
    Hamas kabul etmese ne b yiyecek o kadar masum insan öldü onların yüzünden 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18:56
Hükümetten memurlara son zam teklifi 2026’nın ilk 6 ayı için yüzde 11, ikinci 6 ayı için yüzde 7
Hükümetten memurlara son zam teklifi! 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 11, ikinci 6 ayı için yüzde 7
