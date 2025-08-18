Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul etti.

GAZZE'DE 60 GÜNLÜK ATEŞKES TEKLİFİ

HAMAS TEKLİFİ KABUL ETTİ

İsrail ve Hamas arasında Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin devam eden dolaylı görüşmelerde yeni bir gelişme yaşandı. Adı açıklanmayan Filistinli bir yetkili, arabulucuların Mısır'daki Hamas heyetine, 60 günlük bir ateşkes ve rehinelerin iki grup halinde serbest bırakılmasını öngören yeni bir teklif yaptığını açıkladı. Yetkili, "Teklif, kalıcı ateşkes müzakerelerini başlatmak için bir çerçeve anlaşması" ifadelerini kullanarak, Hamas'ın kendi içinde ve diğer Filistinli grupların liderleriyle istişarelerde bulunarak arabulucuların yeni teklifini gözden geçireceğini belirtti. Teklifle ilgili Hamas'ın tutumu belli oldu. Hamas, ateşkes teklifini kabul ettiğini arabuluculara iletti.