Hamas güçleri, içerisinde onlarca askerin bulunduğu İsrail helikopterini düşürdü

Dün 1.1 milyon Filistinliye evlerinden ayrılmaları için 24 saat süre veren İsrail gece saatlerinde kara baskınlarına başladı. Bu sabah yapılan açıklamada sivillere yeniden süre verildive saat 16:00'a kadar bu yollara saldırı düzenlenmeyeceği açıklandı. İsrail saldırılarına karşı koymaya çalışan Hamas güçleri de karşılık vermeye devam ediyor. Son olarak İsrail'e ait bir helikopter düşürüldü. Küle dönen helikopterin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

İSRAİL'İ BEKLEYEN EN BÜYÜK TEHLİKE

İsrail'in kara harekatının hazırlıklarını yaparken uzmanlar İsrail Ordusu'nu bekleyen en büyük tehlikenin Hamas'ın tünelleri olduğunu belirtiyor. Hamas'ın yapımı için 20 yıl boyunca uğraştığı ve Gazzenin altında bir labirent gibi uzanan tünellerin 30 metre derinliğinde olduğuna inanılıyor. Tünellerin girişlerinin ise evlerin, camilerin, okulların ve diğer kamu binalarının alt kat girişlerinde bulunduğu düşünülüyor.

"KOLAY DEĞİL, BİZİ BEKLEDİKLERİNİ BİLİYORUZ"

İsrail askerleri, Cumartesi günü İsrail'e düzenlenen sürpriz saldırının ardından Gazze sınırına yığılıyor, ancak emirler hâlâ belirsiz. Daha önce Gazze'de savaşan İsrail askerlerine göre, bu işgalin zor, tehlikeli ve kanlı olacağı kesin. Daha önce Gazze'de savaşan asker CNBC'ye yaptığı açıklamada "Bizi beklediklerini biliyoruz. Gazze'nin yer üstü ne kadar kötüyse yer altı da o kadar kötü" dedi.

HAMAS, İYİ BİLDİĞİ BÖLGELERE ASKER ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR

İsrail, Hamas'ın çok daha iyi bildiği bölgelere asker çekmeye çalıştığına inanıyor. Yetkililer bölgedeki tünellerin patlayıcılarla dolu olacağını vurgularken Filistinli tarihçi Harel Chorev, "Kimse yeraltında ne olduğunu gerçekten bilmiyor. İsrail askerlerinin bu tünellere girebileceğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.