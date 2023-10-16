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İsrail: Hamas ile girilen çatışmalarda 291 askerimizi kaybettik - Son Dakika

İsrail: Hamas ile girilen çatışmalarda 291 askerimizi kaybettik

Son Güncelleme: 16.10.2023 12:30

İsrail, saldırılarda şu ana kadar 291 İsrail askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari, ''Ateşkes yok, geçişler kapalı ve suç örgütü Hamas'la savaşmaya ve saldırmaya devam ediyoruz'' dedi.

İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 10. gününde de sürdürüyor. Bölgede çok sayıda sivil hayatını kaybederken İsrail Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari, Hamas ile girilen çatışmalarda kaybettikleri asker sayısının 291'e yükseldiğini açıkladı.

"SAVAŞMAYA VE SALDIRMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Açıklamasında Hamas'ı hedef alan İsrail Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari, "Ateşkes yok, geçişler kapalı ve suç örgütü Hamas'la savaşmaya ve saldırmaya devam ediyoruz. Hamas, Gazzelilerin güney Gazze Şeridi'ne taşınmasını engelliyor. Hamas, İsrail halkına zulmünü kanıtladı ve şimdi de bunu Gazze halkına yapıyor" ifadelerini kullandı.

"291 ASKERİMİZİN ÖLÜM HABERİNİ AİLELERİNE İLETTİK"

Hagari, "Gazze bizim için mücadelenin merkezidir ve İsrail'in kaçırılan sakinlerini barındırmaktadır. Şu ana kadar ailelere Gazze'de 199 kaçırılan kişinin bulunduğunu bildirdik. 291 askerimizin de ölüm haberini ailelerine ilettik" dedi.

BÖLGEDE CAN KAYBI ARTIYOR

7 Ekim'den bu yana aralıksız süren yoğun bombardımanın 10. gününde Gazze'deki toplam can kaybı ise 2 bin 750'ye, yaralı sayısı da 9 bin 700'e yükseldi. Gazze'den düzenlenen saldırılarda ise 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

İKİ TARAF DA ATEŞKES İDDİASINI YALANLADI

Öte yandan; İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, yabancı uyruklu kişilerin çıkarılması karşılığında Gazze'de ateşkesin sağlandığı ya da buraya insani yardım girişi için anlaşma sağlandığı yönündeki haberler yalanlandı. Hamas da Refah Sınır Kapısı'nın açılacağına ilişkin Mısır'ın herhangi bir şekilde kendileriyle iletişime geçmediğini açıkladı. Hamas'a bağlı Gazze'deki Filistin Hükümeti Sözcüsü Selame Maruf, ateşkes iddialarına ilişkin, "İsrail basınında çok fazla şeyin dolaşıma sokulduğunu ve bunların temelsiz olduğunu" söyledi.

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NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı bir operasyon başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

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Son Dakika Dünya İsrail: Hamas ile girilen çatışmalarda 291 askerimizi kaybettik - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail: Hamas ile girilen çatışmalarda 291 askerimizi kaybettik - Son Dakika
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