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Hamas ile İsrail arasındaki 4 günlük geçici ateşkes başladı - Son Dakika

Hamas ile İsrail arasındaki 4 günlük geçici ateşkes başladı

İsrail ile Hamas arasındaki mutabakatla Gazze'ye saldırıları geçici olarak durduracak, esir takası ve insani yardıma imkan sağlayacak 4 günlük insani ara başladı.

24.11.2023 - 08:00,  Güncelleme: 08:14
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İsrail ile Hamas, esir takası konusunda anlaştı. Katar Dışişleri Bakanlığı ateşkesin bu sabah 08.00'de başlayacağını duyurmuştu. İki taraf arasında esir takası ve insani yardıma imkan sağlayacak 4 günlük insani ara başladı. İsrail ordu radyosunun da başladığını doğruladığı anlaşmaya göre 13 kişilik ilk esir grubu saat 17'de Gazze'den çıkarılacak.

KALICI OLMASI AMAÇLANIYOR

Gazze'ye yönelik insani yardım da ateşkes ile birlikte başlayacak. Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu ateşkesin kalıcı olmasının amaçlandığı da belirtildi.

DAHA FAZLA ESİRİN SERBEST BIRAKILMASI İÇİN MÜZAKERELER DEVAM EDECEK

Anlaşmanın Gazze'nin tamamını içeren kapsamlı bir ateşkes olduğu vurgulandı. Hamas da Gazze Şeridine günlük 200 yardım ve 4 akaryakıt tırının gireceğini ifade etti. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Gazze'den daha fazla esirin serbest bırakılmasını sağlayacak yeni bir anlaşma için müzakerelere devam etmeyi umduklarını söyledi.

ATEŞKES 4 GÜN SÜRECEK

Anlaşma kapsamında Gazze'nin güneyindeki hava trafiği tüm gün, kuzeyinde ise 10 ila 16 saatlerinde durdurulacak. 50 İsrailli esire karşılık 150 Filistinli mahkum serbest bırakılacak. Takas edilecek esir ve mahkumlar, kadın ve çocuklar arasından seçildi. Serbest bırakılacak tüm sivillerin belirlendiği liste yetkililerle de paylaşıldı.

Filistin, İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hamas ile İsrail arasındaki 4 günlük geçici ateşkes başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hamas ile İsrail arasındaki 4 günlük geçici ateşkes başladı - Son Dakika
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