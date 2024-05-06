Hamas ''ateşkes'' dedi, İsrail reddetti: Şu an Refah'a saldırıyoruz - Son Dakika
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Dünya

Hamas ''ateşkes'' dedi, İsrail reddetti: Şu an Refah'a saldırıyoruz

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Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmesinin ardından İsrail tüm umutları söndürdü. İsrail Savaş Kabinesi, Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan ve Gazzeliler için son sığınak olan Refah kentinde saldırılara devam kararı aldı. İsrail ordusu, Refah kentinde 50'den fazla yere hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı. Ordudan yapılan açıklamada "Şu an Refah'a saldırıyoruz." denildi.

06.05.2024 22:24  Güncelleme: 22:28
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Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı aldı.

Hamas'ın internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamaya göre, Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşması için sundukları önerileri kabul ettiğini iletti. Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde, Hamas Hareketi'nin, ateşkes teklifini onayladığını bildirmesinin ardından sevinç gösterileri düzenlenirken İsrail'den skandal bir hamle geldi.

Hamas 'ateşkes' dedi, İsrail reddetti: Şu an Refah'a saldırıyoruz

SALDIRILARA DEVAM ETME KARARI ALDILAR

İsrail Savaş Kabinesi, Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurması sonrası Refah kentine saldırılara devam kararı aldı.

50'DEN FAZLA HAVA SALDIRISI DÜZENLENDİ

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi'ndeki saldırılardan kaçan yaklaşık 1.5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kentinde 50'den fazla yere hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı. Saldırıların şu anda da devam ettiği öğrenilirken bölgedeki gerilim tırmanıyor.

Hamas 'ateşkes' dedi, İsrail reddetti: Şu an Refah'a saldırıyoruz

ABD'DEN HAMAS AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı. Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "İsrail'le ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasıyla ilgili olarak Miller, "Hamas'ın bir yanıt verdiğini doğrulayabilirim. Bu yanıtı şu anda gözden geçiriyoruz ve bölgedeki ortaklarımızla tartışıyoruz." dedi.

Miller, "Rehine anlaşmasının İsrail ve Filistin halklarının çıkarına olduğuna inanmaya devam ediyoruz. Bu, acil bir ateşkes getirecek, insani yardımın daha fazla ulaştırılmasına olanak tanıyacak ve bu nedenle bir anlaşmaya varmak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Sözcü Miller, "Ateşkes kesinlikle başarılabilir. Masanın üzerinde bir anlaşma var." dedi.

Hamas 'ateşkes' dedi, İsrail reddetti: Şu an Refah'a saldırıyoruz
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller

İSRAİL'İN REFAH'A KARADAN SALDIRI HAZIRLIĞI

İsrail ordusu sabah yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti. İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyordu. İsrail ordusunun Refah'a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.

Hamas \'\'ateşkes\'\' dedi, İsrail reddetti: Şu an Refah\'a saldırıyoruz

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Son Dakika Dünya Hamas ''ateşkes'' dedi, İsrail reddetti: Şu an Refah'a saldırıyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • sedat ümit sarı: Allah tez zamanda size ebabilleri gönderir inşaallah 87 7 Yanıtla
    Mehmet Tok: Amin amin amin inşallah ?? 24 3
  • Mamobey Fatih: Yaklaşık 3 milyar Müslüman Ebabil kuşlarını bekliyorsa vay halimize 53 1 Yanıtla
  • ferhat eser: 3 cü dünya savaşını başlatmak için çok sebebimiz var daha neyi bekliyoruz? 16 4 Yanıtla
  • Hasan null: Cihat müslümana farz olduğunda müslüman görevi tekrar Allah'a artıyor. Allah sen ben keyif içinde seyrederken İsrail'i kahretmez. Hz. Musa'ya savaş emri geldiğinde İsrail oğulları da böyle davranmış, savaşmayı reddetmiş ve görevi Musa ve Allah'ın beraber yapmasanı istemiş ve en nihayetinde Lanetlenmişlerdi 16 3 Yanıtla

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