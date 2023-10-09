Hamas'ın baskın düzenlediği müzik festivalinden görüntüler - Son Dakika

Hamas'ın baskın düzenlediği müzik festivalinden görüntüler

Son Güncelleme: 09.10.2023 11:33

Hamas'ın, İsrail'e yönelik operasyonlarında hedeflerden biri de Filistin sınırında düzenlenen müzik festivali oldu. 100'den fazla kişinin rehin alındığı baskın öncesi alandakilerin eğlence anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

İsrail'de Gazze Şeridi yakınlarında hafta sonu çölde düzenlenen bir elektronik müzik festivali, Hamas kuvvetlerinin motorlu paraşütlerle düzenledikleri operasyon sonrası kabusa dönüştü.

ÇILGINLAR GİBİ EĞLENİRKEN BASKIN YEDİLER

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde festivale katılan İsrailli gençlerin çölde dans ettiği sırada gökyüzünde paramotorlu paraşütlerin belirdiği görülüyor. Yayınlanan başka bir videoda ise festivaldeki gençlerin olacaklardan habersiz çılgınlar gibi eğlendiği görülüyor.

100'DEN FAZLA REHİNE VAR

Öte yandan Hamas, Gazze yakınlarındaki müzik festivalindeki çılgın konser sırasında yakalanan yabancı uyruklular da dahil olmak üzere 100'den fazla rehinenin olduğunu doğruladı

Filistin, İsrail, Hamas, Gazze, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hamas'ın baskın düzenlediği müzik festivalinden görüntüler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hamas'ın baskın düzenlediği müzik festivalinden görüntüler - Son Dakika
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