Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna Yeniden Refah, Saadet ve HÜDA PAR liderlerinden destek

Hamas'ın askeri kanadının başlattığı İsrail'e karşı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu destek verdi.

ERBAKAN: İSRAİL MAALESEF LAFTAN ANLAMIYOR

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, partisinin genel merkez binasında düzenlediği İl Başkanları Toplantısı'nda Hamas'ın başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonuna ilişkin, "Her zaman ifade ettiğimiz gibi İsrail maalesef laftan anlamıyor. Mutlaka bir güç ortaya konması ve bizim güçlü olmamız lazım. 'İsrail laftan değil güçten anlar' diyen merhum Erbakan hocamızı bir kez daha anıyoruz. Hükümetimiz de Sayın Cumhurbaşkanı da bunu sık sık ifade ediyor. Ancak bu ifadelerimizin hayata geçirilebilmesi, bunların bir mana ifade edebilmesi için Türkiye'nin güçlü bir ülke olması lazım" dedi.

KARAMOLLAOĞLU: İSRAİL SADECE GÜÇTEN ANLAMAKTADIR

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise"İsrail, bölgemiz ve tüm dünyanın huzur ve barışı için en büyük tehdit olagelmiştir. Bugüne kadarki sözlü kınamaların hiçbiri İsrail'in Filistin'deki işgali ve katliamlarını engelleyememiştir. Her seferinde görülmüştür ki İsrail, sadece ama sadece güçten anlamaktadır. Bu hususlar dikkate alındığında Hamas'ın, terör devleti İsrail'in yıllardır sürdürdüğü işgal politikasına ve vahşi saldırılarına karşı başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu da Filistin halkının kendini savunma hakkı kapsamında değerlendirilmelidir. Bugün bir kez daha açık ve net olarak ilan ediyoruz ki; biz, dost ve kardeş Filistin halkının her daim yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz!" ifadelerini kullandı.

YAPICIOĞLU: HAKLI VE MEŞRU MÜCADELENİN YANINDAYIZ

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ise "Hemen hergün Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıların yaşandığı, savunmasız insanların sokak ortasında yargısız infazla katledildiği, evlerin yıkılması suretiyle işgalin her geçen gün daha fazla genişlediği ve dünyanın bütün bu cürümlere sessiz kaldığı bir vasatta Filistin direnişinin ortaya koyduğu mücadele haklıdır, meşrudur. Filistin'de devam eden siyonist işgal ve saldırılara karşı, Filistin direnişinin haklı ve meşru mücadelesininyanındayız. Kudüs, Mescid-i Aksa ve bir bütün olarak Filistin işgalden kurtuluncaya kadar Filistinli kardeşlerimizle olan dayanışmamız sürecektir. Siyonist işgal bölge barışının önündeki en önemli engeldir; siyonist zihniyet dünya barışına en büyük tehdittir. İslam İşbirliği Teşkilatı ve İslam ülkeleri başta olmak üzere, barış ve huzurdan yana her kişi, kurum ve devlet, vakit kaybetmeden siyonist işgale karşı Filistin direnişinin yanında durarak net bir tavır almalıdır" dedi.