Hamas'ın, dünya Müslümanlarını Kudüs, Mescid-i Aksa ve Gazze'ye destek olmaya çağırmasının ardından Ürdün'ün başkenti Amman'da binlerce kişi toplandı.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Saldırılarda binlerce insan ölürken Hamas, cuma namazında insanları protesto yapmaya davet etti. Bunun üzerine Ürdün'ün başkenti Amman'da cuma namazı sonrası toplanan kalabalık, İsrail aleyhinde sloganlar attı.
Son Dakika › Dünya › Hamas'ın çağrısı üzerine Ürdün'de binlerce kişi sokağa döküldü - Son Dakika