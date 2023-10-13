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Hamas'ın çağrısı üzerine Ürdün'de binlerce kişi sokağa döküldü - Son Dakika

Hamas'ın çağrısı üzerine Ürdün'de binlerce kişi sokağa döküldü

Son Güncelleme: 13.10.2023 14:48

Filistin'de İsrail ile çatışan Hamas güçlerinin destek çağrısına yanıt veren binlerce kişi, Ürdün'ün başkenti Amman'da toplandı. Cuma namazı sonrası toplanan kalabalık İsrail aleyhinde sloganlar atıyor.

Hamas'ın, dünya Müslümanlarını Kudüs, Mescid-i Aksa ve Gazze'ye destek olmaya çağırmasının ardından Ürdün'ün başkenti Amman'da binlerce kişi toplandı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

ÜRDÜN'DE BİNLERCE KİŞİ TOPLANDI

Saldırılarda binlerce insan ölürken Hamas, cuma namazında insanları protesto yapmaya davet etti. Bunun üzerine Ürdün'ün başkenti Amman'da cuma namazı sonrası toplanan kalabalık, İsrail aleyhinde sloganlar attı.

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Son Dakika Dünya Hamas'ın çağrısı üzerine Ürdün'de binlerce kişi sokağa döküldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hamas'ın çağrısı üzerine Ürdün'de binlerce kişi sokağa döküldü - Son Dakika
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