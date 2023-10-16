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Hamas'ın rehin aldığı vatandaşlarını kurtarmak isteyen çok sayıda ülke, Türk istihbaratından yardım istedi - Son Dakika

Hamas'ın rehin aldığı vatandaşlarını kurtarmak isteyen çok sayıda ülke, Türk istihbaratından yardım istedi

Son Güncelleme: 16.10.2023 13:25

Çatışmalar sırasında 150'den fazla kişiyi esir alan Hamas ile iletişim kurmakta zorlanan onlarca ülke Türkiye'nin kapısını çaldı. Çatışmalar sırasında esir alınan vatandaşlarını kurtarmak isteyen ülkeler, Türk istihbaratından yardım istedi.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail ordusu, 10 gündür Gazze'ye bomba yağdırıyor. Çatışmalar sırasında 150'den fazla kişiyi rehin alan Hamas ile iletişim kurmakta zorlanan çok sayıda ülke ise çareyi Türkiye ile iletişim kurmakta buldu. ABD basını, vatandaşlarını kurtarmaya çalışan çok sayıda ülkenin Türk istihbaratından yardım istediğini aktardı.

TÜRKİYE, MISIR VE KATAR'LA GÖRÜŞTÜ

Amerikan Wall Street Journal (WSJ), vatandaşlarını Hamas'ın elinden kurtarmak isteyen çok sayıda ülkenin Türkiye'deki diplomatlara ve istihbarat yetkililerine başvurduğunu yazdı. Birçok ülkenin kapalı kapılar arkasında vatandaşlarının bırakılması için büyük çaba sarf ettiği belirtilen haberde, ABD ve müttefiklerinin de Hamas'la temas halindeki Türkiye, Mısır ve Katar'la görüştüğünü aktardı.

"TELEFONLARINI AÇMIYORLAR VE ONLARA ULAŞMAK İMKANSIZ"

İsrail, esirler konusunda Hamas'la pazarlığa girmediklerini bildirirken, WSJ'ye konuşan bir Mısırlı yetkili, "Hamas'la iletişimi olan her ülke bunu denedi ama telefonlarını açmıyorlar ve onlara ulaşmak imkansız" dedi. Haberde, Türkiye'nin rehinelerin durumu konusunda Hamas'tan yeterli cevap alamadığı, Gazze'de kaç rehine olduğunun bile tam olarak anlaşılamadığı kaydedildi. Habere göre Hamas, Türkiye'ye gönderdiği mesajda, "İsrail, elindeki binlerce Filistinli rehineyi serbest bırakmadan esirleri bırakmayacağını." bildirdi.

"BİZDEN MESAJLARINI GİZLİCE İLETMEMİZİ İSTİYORLAR"

Gazeteye konuşan bir Türk istihbarat yetkilisi, "Birçok ülke, özellikle de Batılı ülkeler Ankara'yla temas halinde. Bizden mesajlarını gizlice iletmemizi istiyorlar." diyerek, İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarının iletişimi zorlaştırdığına dikkati çekti. Türkiye'nin, Hamas'a elindeki yaşlı ve çocukları serbest bırakma çağrısı yaptığını söyleyen yetkili, "Şu anda Gazze'deki fiziksel durum müzakereler gibi konular için uygun koşulları sunmuyor" dedi.

Aksa Tufanı, Filistin, Türkiye, İsrail, Hamas, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hamas'ın rehin aldığı vatandaşlarını kurtarmak isteyen çok sayıda ülke, Türk istihbaratından yardım istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hamas'ın rehin aldığı vatandaşlarını kurtarmak isteyen çok sayıda ülke, Türk istihbaratından yardım istedi - Son Dakika
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