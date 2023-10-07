Görüntü Tel Aviv'den! Yerleşim yerleri savaş alanına döndü

Hamas'ın operasyon başlatmasının ardından, İsrail ordusu savaş durumu ilan ederek, askerlerini harekete geçirdi. Bölgeden gelen görüntülerde, Hamas'ın fırlattığı bir roketin isabet ettiği yerleşim yerinin savaş alanına döndüğü görülüyor.

ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı Operasyonu" başlattı. Hamas ilk 20 dakikada 5 bin roket ve havan fırlatıldığını duyurdu. İsrail ordusunda ise savaş durumu alarmı ilan edildi. Roketli saldırılar sonucu İsrail'de 5 kişi hayatını kaybederken, silahlı bir grubun Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyine sızması sonucu çıkan çatışma sürüyor.

OTOPARKTAKİ ARAÇLAR ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Sabah saatlerinde Hamas tarafından başlatılan saldırılar sonrası ülkenin birçok yerinden füze sesleri duyuldu ve dumanlar yükseldi. Tel Aviv şehrinde sivillerin olduğu bir yerleşim yerine roket isabet etmesi sonucu, otoparktaki araçlar alevler içinde kaldı.O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.