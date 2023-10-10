 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hamas'ın füze saldırısı başlattığı İsrail'in Aşkelon kentinden dumanlar yükseliyor - Son Dakika

Hamas'ın füze saldırısı başlattığı İsrail'in Aşkelon kentinden dumanlar yükseliyor

Son Güncelleme: 10.10.2023 18:02

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın, İsrail'in Aşkelon kentine saat 17.00'de başlattığı roketli saldırıda, kentte bir nokta vuruldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, Aşkelon kentine düzenlediği roketli saldırıda bir noktayı vurdu. Yerleşim birimlerinin olduğu alandan dumanlar yükseliyor.

AŞKELON İÇİN ROKETLER ATEŞLENDİ

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, Gazze'nin yanı başındaki Aşkelon kentine saat 17.00'de saldıracağını duyurmuştu. Açıklama sonrası Gazze Şeridi'nden Aşkelon kentine çok sayıda roket fırlatıldı.

Hamas'ın füze saldırısı başlattığı Aşkelon'dan dumanlar yükseldi

DEMİR KUBBE ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Fırlatılan roketler, İsrail Demir Kubbe Hava Savunma Sistemi tarafından engellenirken, bazı roketlerin ise kent merkezine düştüğü iddia edildi.

Hamas'ın füze saldırısı başlattığı Aşkelon'dan dumanlar yükseldi

HAMAS'IN FÜZESİ KENTE DÜŞTÜ

Bölgede yaşayan İsraillilerden gelen görüntülerde, Hamas'ın fırlattığı bir füzenin, yerleşim yerine düştüğü kaydedildi. Görüntülerde, bölgede yangın çıktığı ve siyah dumanların yükseldiği görüldü.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

İsrail, Hamas, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hamas'ın füze saldırısı başlattığı İsrail'in Aşkelon kentinden dumanlar yükseliyor - Son Dakika


Son Dakika
18:58 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hem İsrail'e hem de ABD'ye tepki: Şu anda Gazze'ye su verilmiyor, elektrik yok! Hani insan hakları?
18:45 AB, Hamas terör örgütü olarak ilan etti
18:28 Adana'da bir baba, elektrikli bisiklet üzerindeki oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü
17:58 Hamas'ın füze saldırısı başlattığı İsrail'in Aşkelon kentinden dumanlar yükseliyor
17:20 Şanlıurfa'da çocuklarının karnına şiş batıran 4 baba tutuklandı
17:17 EURO 2032 listesine stadı yazılmayan Beşiktaş'tan TFF'ye olay gönderme
17:02 Son Dakika: Hamas'ın sivillere verdiği süre doldu! Aşkelon kentine füze yağıyor
17:02 İYİ Parti, Suriye ve Irak tezkerelerine ''Evet'' diyecek
16:40 Yaptığı açıklamaların faturası ağır oldu! PFDK'den Ali Koç'a ceza
16:07 Hayatını sanata adayan Tamer Levent'in aile pişmanlığı: Oğlumun bir cümlesi bana çok koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2023 19:54:51. #1.12#
SON DAKİKA: Hamas'ın füze saldırısı başlattığı İsrail'in Aşkelon kentinden dumanlar yükseliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement