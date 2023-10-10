Hamas'ın füze saldırısı başlattığı İsrail'in Aşkelon kentinden dumanlar yükseliyor

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Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, Aşkelon kentine düzenlediği roketli saldırıda bir noktayı vurdu. Yerleşim birimlerinin olduğu alandan dumanlar yükseliyor.

AŞKELON İÇİN ROKETLER ATEŞLENDİ

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, Gazze'nin yanı başındaki Aşkelon kentine saat 17.00'de saldıracağını duyurmuştu. Açıklama sonrası Gazze Şeridi'nden Aşkelon kentine çok sayıda roket fırlatıldı.

DEMİR KUBBE ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Fırlatılan roketler, İsrail Demir Kubbe Hava Savunma Sistemi tarafından engellenirken, bazı roketlerin ise kent merkezine düştüğü iddia edildi.

HAMAS'IN FÜZESİ KENTE DÜŞTÜ

Bölgede yaşayan İsraillilerden gelen görüntülerde, Hamas'ın fırlattığı bir füzenin, yerleşim yerine düştüğü kaydedildi. Görüntülerde, bölgede yangın çıktığı ve siyah dumanların yükseldiği görüldü.