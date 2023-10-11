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Adeta tepelerine inmişler! Hamas'ın kanlı festival baskınından yeni görüntüler - Son Dakika

Adeta tepelerine inmişler! Hamas'ın kanlı festival baskınından yeni görüntüler

Son Güncelleme: 11.10.2023 14:52

Hamas'ın askeri kanadının İsrail’in güneyindeki bir çölde yapılan festivale düzenlediği baskınla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Hamas'ın askeri kanadının festival alanına nasıl baskın düzenlediği ve olayların nasıl geliştiği detaylarıyla görülüyor.

Hamas'ın saldırılarında hedef aldığı yerlerden biri de Gazze sınırına yakın bir yerde düzenlenen müzik festivaliydi. Çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği kanlı baskına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

NE OLUP BİTTİĞİNİ ANLAMADILAR

Görüntülerde festivale katılanların ilk başta ne olup bittiğini anlamadığı görülüyor. Hamas militanlarının paramotorlarla indiği festival alanındaki gençlerin bir süre sonra ise paniğe kapılarak sağa sola kaçışmaları dikkat çekti.

Hamas, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Adeta tepelerine inmişler! Hamas'ın kanlı festival baskınından yeni görüntüler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adeta tepelerine inmişler! Hamas'ın kanlı festival baskınından yeni görüntüler - Son Dakika
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