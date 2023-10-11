Hamas'ın saldırılarında hedef aldığı yerlerden biri de Gazze sınırına yakın bir yerde düzenlenen müzik festivaliydi. Çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği kanlı baskına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Görüntülerde festivale katılanların ilk başta ne olup bittiğini anlamadığı görülüyor. Hamas militanlarının paramotorlarla indiği festival alanındaki gençlerin bir süre sonra ise paniğe kapılarak sağa sola kaçışmaları dikkat çekti.
Son Dakika › Dünya › Adeta tepelerine inmişler! Hamas'ın kanlı festival baskınından yeni görüntüler - Son Dakika