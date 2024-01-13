Hamas\'ın mali gücü ne kadar?

Hamas'ın 7 Ekim'de binlerce roket, insansız hava aracı ve diğer ileri teknoloji ürünü ekipmanlarla İsrail'e sürpriz bir saldırı düzenlemesi, dünyayı şaşkınlığa uğratırken örgütün mali gücünü kripto varlıklar ve Katar başta olmak üzere çevredeki ülkelerle kurduğu mali anlaşmalarla sağladığı tahmin ediliyor.

1987 yılında kurulan, siyasi ve askeri kanatları bulunan İslamcı örgütün, İzzettin El Kassam Tugayları olarak bilinen silahlı kanadı İsrail'de intihar saldırıları dahil çok sayıda silahlı eylem düzenledi.

2 buçuk milyona yakın insanın yaşadığı Gazze Şeridi'ni yöneten ve yaklaşık 50.000 görevlinin maaşlarını ödeyen Hamas, Gazzelilerden topladığı vergi ve destek veren ülkelerden gelen yardımlarla mali gücünü oluşturuyor.

KRİPTO PARA ETKİSİ

Hamas, kendisine uygulanan yaptırımları aşmak için kripto para birimlerini kullanıyor. Bu stratejiyle mali ablukaları delen örgüt, rahat bir ticari ağdan yararlanabiliyor. Örgütün siyasi ve maddi yapılanmasında Suriye iç savaşı sonrası ise kritik bir dönüm noktası ortaya çıkıyor.

KATAR'LA İLİŞKİLER VE YATIRIM OFİSİ

Örgütün Katar'la kurduğu ilişkilerle de mali durumuna yarar sağladığı bilinirken Katar'ın, Suriye iç savaşı sonrası Katar'a geçerek ülkede uluslararası bir yatırım ofisini de elinde bulunduruyor. Hamas'ın üst düzey isimleri tarafından yönetildiği belirtilen bu yapının Türkiye Suudi Arabistan Cezayir ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde şirketleri olduğu ileri sürülüyor.