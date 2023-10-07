İsrail ordusu karşı saldırıya hazırlanıyor! Helikopterler peş peşe havalandı - Son Dakika

İsrail ordusu karşı saldırıya hazırlanıyor! Helikopterler peş peşe havalandı

Son Güncelleme: 07.10.2023 17:10

Hamas güçlerinin İsrail'e başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu sonrası yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bölgeden gelen bir videoda, İsrail askerlerinin helikopterlerle çatışma alanlarına intikali görüntülendi.

Hamas'ın İsrail'e başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu sonrası İsrail ordusu, karşı saldırıya geçti. Bölgeden gelen görüntülerde çok sayıda İsrail askerinin helikopterlerle çatışma alanlarına sevk edilmesi görüntülendi.

"SAVAŞTAYIZ, KAZANACAĞIZ"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, "Savaştayız, kazanacağız. Düşman benzeri görülmemiş bir bedel ödeyecek" ifadelerini kullanması sonrası İsrail ordusu harekete geçti.

HELİKOPTERLERLE BÖLGEYE SEVK EDİLDİLER

İlk olarak Gazze Şeridi'ni bombalayan İsrail Hava Kuvvetleri'nin, iddiaya göre kara saldırısı da başlatması an meselesi. Bölgeden gelen videolarda helikopterlerle sıcak çatışma alanlarına sevk edilen İsrail askerleri görüntülendi.

Hamas'ın operasyonuyla şoka uğrayan İsrail ordusu karşı saldırıya hazırlanıyor

MISIR'DAN UYARI

Öte yandan Mısır'dan yapılan açıklamada ise, İsrail'in Gazze'ye kara harekatı başlatması durumunda Hizbullah'ın savaşa dahil olacağı uyarısında bulunuldu.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir operasyon başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. "Aksa Tufanı" operasyonu üzerine İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya İsrail ordusu karşı saldırıya hazırlanıyor! Helikopterler peş peşe havalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail ordusu karşı saldırıya hazırlanıyor! Helikopterler peş peşe havalandı - Son Dakika
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