İsrail ordusu karşı saldırıya hazırlanıyor! Helikopterler peş peşe havalandı

Öte yandan Mısır 'dan yapılan açıklamada ise, İsrail'in Gazze'ye kara harekatı başlatması durumunda Hizbullah'ın savaşa dahil olacağı uyarısında bulunuldu.

İlk olarak Gazze Şeridi'ni bombalayan İsrail Hava Kuvvetleri'nin, iddiaya göre kara saldırısı da başlatması an meselesi. Bölgeden gelen videolarda helikopterlerle sıcak çatışma alanlarına sevk edilen İsrail askerleri görüntülendi.

Hamas'ın İsrail 'e başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu sonrası İsrail ordusu, karşı saldırıya geçti. Bölgeden gelen görüntülerde çok sayıda İsrail askerinin helikopterlerle çatışma alanlarına sevk edilmesi görüntülendi.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir operasyon başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. "Aksa Tufanı" operasyonu üzerine İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.