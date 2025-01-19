Dünyanın heyecanla beklediği ateşkes rehine listesi krizi nedeniyle 2 saat 45 dakika gecikmeyle başladı.
İsrail Başbakanı Netanyahu rehine listesinin teslim edilmediği gerekçesiyle Gazze'ye saldırıları yeniden başlatmış ve yoğun bombardıman sırasında en az 9 kişi ölmüş 25 kişi ise yaralanmıştı.
Hamas'ın serbest bırakılacak 3 rehinenin isimlerinin Romy Gonen (24), Emily Damari (28) ve Doron Shtenber Khir (31) olduğunu açıklaması ve listeyi İsrail'e teslim etmesinin ardından kriz aşıldı ve Türkiye saatiyle 12.15 itibarıyla beklenen ateşkes başladı.
Ateşkes kapsamında bugün saat 17.00 itibarıyla isimleri açıklanan 3 rehine serbest bırakılacak. 7 gün içindeyse 4 rehine daha serbest bırakılacak. Ateşkesin ikinci aşamasıyla ilgili görüşmeler ise ilk aşamanın 16'ncı gününde başlayacak.
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari ateşkesin başlamasıyla ilgili belirsizlikler üzerine X hesabından paylaşımda bulundu. Katarlı yetkili, Hamas'ın silahlı kolu İzzeddin el-Kassam Tugaylarınca bugün serbest bırakılacak 3 esirin isimlerinin İsrail tarafına gönderildiğini, salıverileceklerden 2 kişinin Romanya ve İngiltere vatandaşlığının da olduğunu aktardı. Ensari, açıklamasında Gazze Şeridi'nde ateşkesin başladığını teyit ettiklerini kaydetti.
Son Dakika › Dünya › Gazze'de ateşkes başladı - Son Dakika
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