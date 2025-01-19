Gazze'de ateşkes başladı - Son Dakika
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Dünya

Gazze'de ateşkes başladı

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Hamas'ın serbest bırakacağı 3 İsrailli rehinenin ismini açıklamasının ardından Gazze'de ateşkes resmen başladı. Hamas Sözcüsü Ebu Ubeyde bugün saat 17.00'de serbest bırakılacak rehinelerin isimlerinin Romy Gonen, Emily Damari ve Doron Shtenber Khir olduğunu duyurdu. Öte yandan anlaşmaya göre 7 gün içinde 4 rehine daha serbest bırakılacak.

19.01.2025 12:12
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Dünyanın heyecanla beklediği ateşkes rehine listesi krizi nedeniyle 2 saat 45 dakika gecikmeyle başladı.

ATEŞKES BEKLERKEN SALDIRI GELMİŞTİ

İsrail Başbakanı Netanyahu rehine listesinin teslim edilmediği gerekçesiyle Gazze'ye saldırıları yeniden başlatmış ve yoğun bombardıman sırasında en az 9 kişi ölmüş 25 kişi ise yaralanmıştı.

3 REHİNENİN İSMİ AÇIKLANDI

Hamas'ın serbest bırakılacak 3 rehinenin isimlerinin Romy Gonen (24), Emily Damari (28) ve Doron Shtenber Khir (31) olduğunu açıklaması ve listeyi İsrail'e teslim etmesinin ardından kriz aşıldı ve Türkiye saatiyle 12.15 itibarıyla beklenen ateşkes başladı.

Gazze'de ateşkes başladı

7 GÜN İÇİNDE 4 REHİNE DAHA SERBEST BIRAKILACAK

Ateşkes kapsamında bugün saat 17.00 itibarıyla isimleri açıklanan 3 rehine serbest bırakılacak. 7 gün içindeyse 4 rehine daha serbest bırakılacak. Ateşkesin ikinci aşamasıyla ilgili görüşmeler ise ilk aşamanın 16'ncı gününde başlayacak.

KATAR: ATEŞKESİN BAŞLADIĞINI TEYİT ETTİK

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari ateşkesin başlamasıyla ilgili belirsizlikler üzerine X hesabından paylaşımda bulundu. Katarlı yetkili, Hamas'ın silahlı kolu İzzeddin el-Kassam Tugaylarınca bugün serbest bırakılacak 3 esirin isimlerinin İsrail tarafına gönderildiğini, salıverileceklerden 2 kişinin Romanya ve İngiltere vatandaşlığının da olduğunu aktardı. Ensari, açıklamasında Gazze Şeridi'nde ateşkesin başladığını teyit ettiklerini kaydetti.

Gazze\'de ateşkes başladı

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Son Dakika Dünya Gazze'de ateşkes başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Serkan Acar:
    Bu LANETLİ KAVİME asla güven olmaz 91 4 Yanıtla
  • Ali null:
    ALLAHIM ŞU İSRAİLİN YOK OLUŞUNU ŞU MÜSLÜMAN UMMETİNE GÖSTER NASİL ÜZÜLDÜYSE ÖYLE SEVİNSİNLER BU ÜMMETİN 88 4 Yanıtla
  • Savaş Yasinoğlu:
    Rehine Değiş tokuş sonrasında İsrail yine Filistin’i bombalamaya devam edecektir genlerinde var Hainlik, Zamanında Hz. Musa Denizi yarıp İsrail oğullarını kurtardı, Sonra inkar ettiler 86 3 Yanıtla
  • Veli Çoban:
    İsrail'in ateşkes e uyacagina asla inanmıyorum 49 2 Yanıtla
  • yasin ünlü:
    gavura güven olmaz her an füze atabilir 42 5 Yanıtla
  • Halil ibrahim Can:
    çok şükür allahım 14 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Gazze Inn amkkymm bıktık usandık 3 12 Yanıtla
  • ZEKİ REİS:
    illaki böyle kavimler helak olacak. biraz sabırlı olun. hz Musa da aceleci davranmıştı. ikiye ayrılan nehirden geçer geçmez hemen yalvardı Allah’a nehiri birleştir diye.Ama Allah sabırlı idi daha bütün kavim girmemişti nehire. O doğru zamanı bilendir. 3 0 Yanıtla
  • Serpil Su:
    israil rehineleri bırakıyormu okadar insan yok oldu 3 0 Yanıtla
  • Gez Gez Bitmiyor:
    yazık yaaa. israilliler de insan. yaradilani severiz yaradandan ötürü 0 1 Yanıtla
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