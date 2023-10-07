Hamas korkusu! İsrail'de sivil halk çöp konteynerlerine saklanıyor - Son Dakika

Hamas korkusu! İsrail'de sivil halk çöp konteynerlerine saklanıyor

Son Güncelleme: 07.10.2023 11:45

İsrail halkı, Hamas'ın dün gece saatlerinde başlattığı saldırılardan korunmak için çareyi çöp konteynerlerinde saklanmakta buldu.

Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam, İsrail'e karşı 'Aksa Tufanı' isimli bir operasyon başlattığını duyurdu. Operasyonun ilk aşamasında 5 bin roket ve havan topu fırlatıldı. Dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yapan bu gelişmenin ardından İsrail savaş durumuna geçti. Hamas'ın saldırıları sonrası İsrail halkında ise panik hakim...

KONTEYNERE SAKLANDILAR

Bölgeden gelen görüntülerde Hamas'ın saldırılarından korunmak isteyen sivil halk, çareyi konteynerlerinde saklanmakta buldu. Görüntülerde konteynere saklanan kişilerin büyük korku yaşadığı görülüyor.

İsrail, Hamas, 3. Sayfa, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hamas korkusu! İsrail'de sivil halk çöp konteynerlerine saklanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hamas korkusu! İsrail'de sivil halk çöp konteynerlerine saklanıyor - Son Dakika
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