 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Netanyahu'nun hastaneye gönderdiği bakanı kovdular: Bu ülkeyi mahvettiniz - Son Dakika

Netanyahu'nun hastaneye gönderdiği bakanı kovdular: Bu ülkeyi mahvettiniz

Son Güncelleme: 12.10.2023 15:50

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik başlattığı saldırıda yaralananların yakınları İsrail Çevre Koruma Bakanı Idit Silman'ı ''Bu ülkeyi mahvettiniz'' diyerek hastaneden kovdu. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

7 Ekim sabahı başlayan savaşın 6. gününde Filistin'le birlikte İsrail tarafı da ağır kayıplar veriyor. Yaşanan dramdan Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini sorumlu tutan halksa bulduğu her fırsatta hükümete olan tepkisini dile getiriyor. Bunun son örneğini Netanyahu hükümetinden bir kadın bakan, yaralıları ziyaret ettiği hastanede yaşadı.

BAKAN HASTANEDEN KOVULDU

Aksa Tufanı operasyonunda yaralananları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etmek isteyen İsrail Çevre Koruma Bakanı Idit Silman, yaralıların yakınları tarafından tepkiyle karşılandı. Silman'a hastaneden kovan bir yaralı yakını "Bu ülkeyi mahvettiniz. Siz sorumlusunuz. Evine git. Bu insanları rahatsız ediyorsunuz" diyerek tepkisini dile getirdi.

İsrail, Gazze, 3. Sayfa, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Netanyahu'nun hastaneye gönderdiği bakanı kovdular: Bu ülkeyi mahvettiniz - Son Dakika


Son Dakika
15:45 Netanyahu'nun hastaneye gönderdiği bakanı kovdular: Bu ülkeyi mahvettiniz
15:37 ABD'de enflasyon eylülde yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde arttı
15:10 Oyuncu Özge Özpirinçci'nin babası vefat etti
15:03 Merkez Bankası rezervleri 122 milyar 883 milyon dolara yükseldi
14:55 Daha çok kan dökülecek! Netanyahu ve ABD Dışişleri Bakanı'ndan ortak açıklama
14:33 5 kişiyi ölüme götüren kazanın raporu geldi! Servisin emniyet kemeri bile yokmuş
14:29 İsrail, Şam ve Halep'te havalimanlarını vurdu
14:16 Eskişehir Valiliği dilencilere para vermeyi yasakladı
14:15 Cengiz Kurtoğlu'na savcıdan ceza talebi
14:11 Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2023 16:02:53. #1.13#
SON DAKİKA: Netanyahu'nun hastaneye gönderdiği bakanı kovdular: Bu ülkeyi mahvettiniz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement