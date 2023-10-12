Netanyahu'nun hastaneye gönderdiği bakanı kovdular: Bu ülkeyi mahvettiniz

7 Ekim sabahı başlayan savaşın 6. gününde Filistin'le birlikte İsrail tarafı da ağır kayıplar veriyor. Yaşanan dramdan Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini sorumlu tutan halksa bulduğu her fırsatta hükümete olan tepkisini dile getiriyor. Bunun son örneğini Netanyahu hükümetinden bir kadın bakan, yaralıları ziyaret ettiği hastanede yaşadı.

BAKAN HASTANEDEN KOVULDU

Aksa Tufanı operasyonunda yaralananları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etmek isteyen İsrail Çevre Koruma Bakanı Idit Silman, yaralıların yakınları tarafından tepkiyle karşılandı. Silman'a hastaneden kovan bir yaralı yakını "Bu ülkeyi mahvettiniz. Siz sorumlusunuz. Evine git. Bu insanları rahatsız ediyorsunuz" diyerek tepkisini dile getirdi.