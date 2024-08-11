Netanyahu\'nun yanıtı bekleniyor! Hamas\'ın yeni lideri Sinvar\'dan yeni ateşkes teklifi

Dünya

İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasına yönelik çabalar sürüyor. Hamas'ın yeni lideri Sinvar'ın Gazze'deki savaşı sona erdirecek bir ateşkes anlaşması istediği iddia edildi. Mısırlı ve Katarlı arabulucuların, bu teklifi İsrail'e ilettiği belirtildi.

SİNVAR'DAN YENİ ATEŞKES TEKLİFİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 310 gündür devam ederken, İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını da içeren bir ateşkes anlaşması için çabalar sürüyor. Adı açıklanmayan bir kaynak, Mısırlı ve Katarlı arabulucuların İsrailli yetkililere, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirecek bir ateşkes anlaşması istediğini ilettiğini açıkladı.

Hamas lideri Yahya Sinvar

"NETANYAHU'NUN NE İSTEDİĞİNİ KİMSE BİLMİYOR"

Kaynak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında ise, "Netanyahu'nun ne istediğini kimse bilmiyor" ifadelerini kullanarak, ABD'li yetkililerin İsrailli yetkililere bölgesel bir savaştan kaçınmak için derhal bir anlaşmaya varılması gerektiğini söylediğini aktardı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

ABD, MISIR VE KATAR'DAN ÇAĞRI

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani, İsrail ve Hamas'a 15 Ağustos'ta Katar'ın başkenti Doha veya Mısır'ın başkenti Kahire'de müzakerelere yeniden devam etme çağrısında bulunmuş, ateşkes anlaşmasının daha fazla geç kalınmadan uygulanmasını istemişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in önümüzdeki hafta "ayrıntıları netleştirmek" ve çerçeve anlaşmasını uygulamaya koymak amacıyla görüşmelere katılmak üzere heyet göndereceği bildirilmişti.