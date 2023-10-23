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Hamas'ın Gazze'ye inşa ettiği tüneller böyle görüntülendi! Motosiklete binip kilometrelerce ilerlediler - Son Dakika

Hamas'ın Gazze'ye inşa ettiği tüneller böyle görüntülendi! Motosiklete binip kilometrelerce ilerlediler

Son Güncelleme: 23.10.2023 10:14

Hamas'ın Gazze Şeridi'nin altını kazarak inşa ettiği tünellerden birine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Haber kanallarının geçtiği videoda, Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'na üye bir savaşçının kullandığı motosikletin kilometrelerce uzunluktaki tünelde hızlı bir şekilde ilerlediği anlar yer alıyor.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, Gazze'ye 17 gündür bomba üstüne bomba yağdırıyor.

YENİ BİR GÖRÜNTÜ DAHA ORTAYA ÇIKTI

Gazze Şeridi'ne yönelik kara harekatını askıya alan İsrail'in çekincesinin ise Hamas'ın Gazze'nin altına inşa ettiği yer altı tüneller olduğu ifade ediliyordu. Yıllar içinde Gazze'ye inşa edilen tünellere ait net bir görüntü daha ortaya çıktı.

Hamas'ın yer altına inşa ettiği tünel böyle görüntülendi! Motosikletle kilometrelerce ilerlediler

MOTOSİKLETLE KİLOMETRELERCE İLERLEDİ

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları üyesi bir savaşçının motosikletle tünelde son sürat ilerlediği video büyük ses getirirken, kilometrelerce uzunluktaki tüneli belki de ilk kez bu denli gözler önüne serdi.

41 KİLOMETRELİK "GAZZE METROSU"

İsrail'in "Gazze Metrosu" adını verdiği tüneller ağının büyüklüğünü anlamak oldukça zor. Ayrıca bu ağın 41 kilometre uzunluğunda ve 10 kilometre genişliğindeki Gazze Şeridi'nin altında bulunduğuna inanılıyor. Hamas ile İsrail arasında 2021 yılında yaşanan çatışmanın ardından İsrail ordusu, hava saldırılarında 100 kilometreden fazla tünel alanını yok ettiğini söylemişti. Hamas ise tünellerinin 500 kilometreye kadar uzandığını ve saldırılar sırasında yalnızca yüzde 5'inin vurulduğunu iddia etmişti.

Hamas'ın yer altına inşa ettiği tünel böyle görüntülendi! Motosikletle kilometrelerce ilerlediler

KONTROLÜ ELE GEÇİRİNCE ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Gazze'deki tünel inşaatı, İsrail'in 2005 yılında askerlerini ve yerleşimcilerini bölgeden çekmesinden önce başlamıştı. Ancak Hamas'ın iki yıl sonra bölgenin kontrolünü ele geçirmesiyle inşaatlar hızlandı. Bu da İsrail ve Mısır'ın abluka uygulayarak bölgeden malların ve insanların giriş ve çıkış hareketini kısıtlamaya başlamasına yol açtı.

TİCARET İÇİN DE KULLANILIYOR

Bir noktada Mısır sınırının altından geçen yaklaşık 2 bin 500 tünelin Hamas ve diğer gruplar tarafından ticari mal, yakıt ve silah kaçakçılığı yapmak için kullanıldığı düşünülüyor. Kaçakçılık, İsrail'in sınır geçişlerini esnettiği 2010 yılından sonra Gazze için daha az önemli hale geldi. Mısır daha sonra tünelleri su altında bırakarak veya tahrip ederek kaçakçılığı durdurdu.

Hamas'ın yer altına inşa ettiği tünel böyle görüntülendi! Motosikletle kilometrelerce ilerlediler

"HAMAS TÜNELLERİNİ EZBERE BİLİYOR"

İsrail istihbarat servisleri, Filistin tünel ağının bir kısmının güzergahını biliyor. Ancak uzmanlara göre, geri kalan kısımların gizli olması, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki herhangi bir kara operasyonunu daha da zorlaştırıyor. New York merkezli düşünce kuruluşu Soufan Center'dan araştırma görevlisi Colin Clarke, "Hamas tünellerini ezbere biliyor. Bazılarında tuzaklar var. Bu tür yerlerde savaşmaya hazırlanmak, İsraillilerin sahip olmayabileceği kapsamlı istihbarat gerektirecektir" dedi.

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Son Dakika Dünya Hamas'ın Gazze'ye inşa ettiği tüneller böyle görüntülendi! Motosiklete binip kilometrelerce ilerlediler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hamas'ın Gazze'ye inşa ettiği tüneller böyle görüntülendi! Motosiklete binip kilometrelerce ilerlediler - Son Dakika
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