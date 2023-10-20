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Hamas'tan İslam dünyasına çağrı! Cuma namazı öncesi Gazze'ye destek istediler - Son Dakika

Hamas'tan İslam dünyasına çağrı! Cuma namazı öncesi Gazze'ye destek istediler

Son Güncelleme: 20.10.2023 11:18

Hamas, Arap ve İslam dünyasını cuma namazı öncesinde Gazze'ye destek için sokağa inmeye çağırdı. Geçtiğimiz hafta binlerce insan sokağa inmiş, Mescid-i Aksa'da ise İsrail polisinin sert müdahalesiyle ortalık karışmıştı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından geçtiğimiz cuma günü Mescid-i Aksa başta olmak üzere birçok kentte protestolar yapılmıştı. Özellikle Kudüs'te İsrail askerleri insanlara çok sert müdahalede bulunurken Hamas, bugün de cuma namazı öncesinde İslam ve Arap dünyasını Gazze'ye destek için sokağa çağırdı.

GEÇEN HAFTA ORTALIK KARIŞMIŞTI

Hamas'ın İsrail'e yönelik 7 Ekim Cumartesi günü başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna İsrail'in yanıt vermesi sonrası bölgede şiddetin dozu bir hayli yükseldi. İsrail polisi de geçtiğimiz hafta işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Cuma namazını kılmalarını engellediği Filistinlilere gaz bombası ve plastik mermiyle müdahale etmişti. Saldırılarda 6 kişi yaralanmış, çok sayıda insan da gaz bombasından etkilenmişti.

Hamas, İslam dünyasını cuma namazı öncesi Gazze'ye destek için sokağa çağırdı

HAMAS LİDERİNDEN ÇAĞRI

Olaylara ilişkin son bilgileri aktaran Hamas lideri İsmail Heniyye de Filistin halkı ile Arap ve İslam dünyasını bugün "Gazze'ye saldırılar dursun, tehcir ve alternatif vatana hayır" sloganıyla sokağa inmeye çağırdı.

YAŞ KISITLAMASI UYGULUYORLAR

Ancak İsrail, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya gelmek isteyen Filistinlilere yaş kısıtlaması getirdi. Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresinden AA muhabirine yapılan açıklamaya göre, İsrail güçleri, 65 yaş altı erkek ve 50 yaş altı kadınların Harem-i Şerif'e girişine izin vermiyor.

BARİKATLAR KURULDU

Öte yandan İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresine ve giriş kapılarına barikatlar kurdu. Cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen Filistinlilerin bir kısmı kimlik kontrolü yapıldıktan sonra içeri alındı.

SİVİLLERİN OLDUĞU NOKTALARI BOMBALIYORLAR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Okulları, evleri, camileri bombalayan İsrail 3 gün önce sivillerin sığındığı bir hastaneyi vurmuş ve yüzlerce insanı katletmişti. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin 478 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Gazze'de günlerdir sivilleri hedef alan İsrail, dün gece de savaş suçlarına yenisini ekledi. Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Rum Ortodoks Kilisesi'ni vurduğunu açıkladı.

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Son Dakika Dünya Hamas'tan İslam dünyasına çağrı! Cuma namazı öncesi Gazze'ye destek istediler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hamas'tan İslam dünyasına çağrı! Cuma namazı öncesi Gazze'ye destek istediler - Son Dakika
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