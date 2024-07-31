Hamas: İsmail Haniye'nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak - Son Dakika
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Dünya

Hamas: İsmail Haniye'nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak

Hamas: İsmail Haniye\'nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak

Hamas, İsmail Haniye'nin öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada "Haniye, siyonist bir saldırı sonucu Tahran'da öldürüldü. Hamas liderinin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak" ifadelerini kullandı.

31.07.2024 07:21
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Hamas lideri İsmail Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için bulunduğu Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

HAMAS'TAN İLK AÇIKLAMA

Haniye'nin ölümü kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Orta Doğu'da gerilimi iyiden iyiye tırmandıracak gelişmeye ilişkin Hamas'tan da açıklama geldi.

"SUİKAST İSRAİL TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

İsmail Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen hava saldırısında yaşamını yitirdiğini doğrulayan Hamas, suikastın İsrail tarafından gerçekleştirildiğini belirtip "Haniye, siyonist bir saldırı sonucu Tahran'da öldürüldü. Hamas liderinin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak" açıklamasını yaptı.

Tahran, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hamas: İsmail Haniye'nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Mehmet Yılmaz: korkak insanlar hep uzaktan dövüşür 58 14 Yanıtla
  • Oğuz Kömürcü: Adam gidiyor en büyük düşmanını diğer düşmanının kalbinde öldürüyor imzaya bak… 53 15 Yanıtla
    serhat ali: iran düşman mı gerçekten? kesinlikle iran ın parmağı vardır bu işte. 12 1 Abdullah Kara: Türkiye’de,katarda neden yapamadı..en büyük düşmanları değil,nefes aldıkları yerdir orası 0 0
  • Tahsin Uçak: LA GALİBE İLLALLAH 56 11 Yanıtla
  • Halit Gon: allah aşkına yakın ateşi yeter artık bu zulüm nereye kadar bu suskunluk nereye kadar sıra sana gelene kadar bekliyecenmi 40 3 Yanıtla
    said örücü: Neyin ateşini yakıyorsun kardeşim sen Filistin 100 yıldır bunlarla savaşıyor yıl 2024 hala taşla sopayla savaşıyorsun, hiç mi kendini geliştirmeye gitmezsin, Türkiye tepkisini koyuyor zaten ne istiyorsunuz savaşa mı girelim 0 2
  • Osman Koca: mossad yapmamıştır. demekki iran ve hamas içlerinde satınalınabilir çok fazla adam var .eminolun kendi uyruğundan biridir 26 5 Yanıtla
  • Gültekin Konukcu: sanmaki reisinizde sağ gösterip solda vuracak 8 4 Yanıtla
  • Zeynep sts: Allah için din yolunda can verenler ölmezler şehit olurlar ???Allah rahmet eylesin 9 1 Yanıtla
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