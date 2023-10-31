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Hamas, İsrail askerleri ile çatıştıkları anlara ait görüntüleri paylaştı - Son Dakika

Hamas, İsrail askerleri ile çatıştıkları anlara ait görüntüleri paylaştı

Son Güncelleme: 31.10.2023 14:35

İsrail'in Gazze'yi işgal harekatında hava saldırıları aralıksız devam ederken, Hamas güçleri de İsrail askerleri ile çatışmaya girdikleri anın görüntülerini paylaştı. Videoda Hamas güçlerinin İsrail askerlerine saldırmak için tünelden çıktığı görülüyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken bölgeden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Son olarak Hamas güçleri, Gazze'ye yönelik kara harekatı hazırlığındaki İsrail askerleri ile girdikleri çatışmaya ait videoyu paylaştı. Videoda tünelden çıkan Hamas güçlerinin düz bir ovada toplanan İsrail askerlerine ateş açtığı görülüyor.

GAZZE'DE KATLİAM YAPIYORLAR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Okulları, evleri, camileri bombalayan İsrail sivillerin sığındığı hastaneleri de vurdu.

CAN KAYBI 8 BİNİ AŞTI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı açıklamasında, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının son 24 saatte 219 artarak 8 bin 525 olduğu, ölenlerin 3 bin 542'sinin çocuk, 2 bin 187'si kadın olduğu belirtildi.

PUSUYA DÜŞÜRDÜLER

Öte yandan İsrail ordusu tanklarını Gazze sınırından geçirirken, Hamas güçlerinin direnişiyle karşılaştı. Bölgede şiddetli çatışmalar yaşanırken Hamas güçleri de İsrail askerleri ile çatışmaya girdikleri anın görüntülerini yayınladı. Videoda Hamas savaşçılarının İsrail askerlerine saldırmak için tünelden çıktığı ve onları pusuya düşürdüğü görülüyor.

315 İSRAİL ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, çatışmalarda hayatını kaybeden asker sayısına ilişkin güncel bilgileri de paylaştı. Şu ana kadar 315 asker ve subayın ailelerine ölümleriyle ilgili bilgi verildiğini aktaran Ordu Sözcüsü, "Gazze Şeridi'ndeki rehine sayısının 238 olduğunu" kaydetti.

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Son Dakika Dünya Hamas, İsrail askerleri ile çatıştıkları anlara ait görüntüleri paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hamas, İsrail askerleri ile çatıştıkları anlara ait görüntüleri paylaştı - Son Dakika
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