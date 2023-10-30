 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hamas, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya çağrı yapan 3 rehinenin görüntüsünü paylaştı - Son Dakika

Hamas, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya çağrı yapan 3 rehinenin görüntüsünü paylaştı

Son Güncelleme: 30.10.2023 17:28

Hamas, 3 İsrailli rehineye ait yeni bir görüntü paylaştı. Görüntülerde Netanyahu'ya hitap eden kadın rehine, ''Hiç kimse bizi kurtarmaya gelmedi, kimse bizden haber alamadı. Herkesi feda ettiğiniz yetmiyor mu? Rehin tutuluyoruz. Hepimizi öldürmek istiyorsunuz. Hamas'ın mahkumlarını şartlı veya şartsız serbest bırakın. Şimdi serbest bırakın'' dedi.

Hamas'ın El Kassam Tugayları 3 İsrailli rehineye ait yeni bir video paylaştı. Görüntülerde Netanyahu'ya hitap eden kadın rehine, "Rehin tutuluyoruz. Hepimizi öldürmek istiyorsunuz. Hamas'ın mahkumlarını şartlı veya şartsız serbest bırakın. Şimdi serbest bırakın" dedi. Videonun yayılmasının ardından Netanyahu ise bir paylaşım yaparak "Savaş suçu işleyen Hamas'ın kaçırdığı Elena Trupanov, Daniel Aloni ve Ramon Kirsht'a sesleniyorum. Kalbimiz seninle ve diğer kaçırılanlarla birlikte. Kaçırılan ve kaybolan tüm insanların evlerine dönmesi için her şeyi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

İSRAİL'E TAKAS TEKLİFİ YAPMIŞLARDI

Hamas'ın 7 Ekim'de başlayan Aksa Operasyonu sonrası İsrail'in Gazze'ye günlerdir tam ablukası ve bombardımanları sürüyor. Hamas'ın askeri kolu El Kassam Tugayları, geçtiğimiz günlerde Gazze'ye kaçırılan rehinelerin bırakılması karşılığında İsrail hapishanelerinde tutulan tüm Filistinli mahkûmların serbest bırakılması teklifinde bulunmuştu.

HAMAS, 3 REHİNENİN VİDEOSUNU PAYLAŞTI

Hamas, 3 İsrailli rehineye ait yeni bir video paylaştı. Videoda üç kadından ortada oturan rehine, "Merhaba Bibi Netanyahu" diyerek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü: "23 gündür Hamas tarafından rehin tutuluyoruz. Dün rehinelerin aileleriyle bir basın toplantısı vardı. Ateşkes olması gerektiğini biliyoruz. Hepimizi serbest bırakmanız gerektiğini biliyoruz. Bizi serbest bırakmak için söz verdiniz. Bunun yerine siyasi ve ulusal ihmaliniz yüzünden, 7 Ekim'deki hatanız sebebiyle cezalandırılıyoruz. Çünkü orada askeriye yoktu."

Hamas, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya çağrı yapan 3 rehinin görüntüsünü paylaştı: Bizi öldürmek istiyorsunuz

"HEPİMİZİ ÖLDÜRMEK İSTİYORSUNUZ"

'Hiç kimsenin gelmediğini ve hiç kimsenin kendilerini duymadığını' söyleyen kadın, "Biz masum vatandaşlarız. Biz İsrail devletine vergi ödeyen vatandaşlarız. Rehin tutuluyoruz. Hepimizi öldürmek istiyorsunuz. İsrail Savunma Kuvvetleri'ni (IDF) kullanarak hepimizi öldürmek istiyorsunuz. İsrail vatandaşlarının öldürülmesi yeterli değil" dedi.

"GİTMELERİNE İZİN VERİN"

"Bırakın gidelim, bırakın şimdi gidelim" diye konuşan rehine, "Vatandaşların gitmesine, mahpusların gitmesine izin verin. Bizi, hepimizi serbest bırakın. İzin verin şimdi ailelerimize dönelim" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU: KALBİMİZ SİZİNLE

Yayınlanan video sonrası İsrail Başbakanı Netnayahu, bir paylaşımda bulundu. Netanyahu, şunları söyledi: "Savaş suçu işleyen Hamas'ın kaçırdığı Elena Trupanov, Daniel Aloni ve Ramon Kirsht'a sesleniyorum. Kalbimiz seninle ve diğer kaçırılanlarla birlikte. Kaçırılan ve kaybolan tüm insanların evlerine dönmesi için her şeyi yapıyoruz." dedi.

Hamas, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya çağrı yapan 3 rehinin görüntüsünü paylaştı: Bizi öldürmek istiyorsunuz

Filistin, İsrail, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hamas, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya çağrı yapan 3 rehinenin görüntüsünü paylaştı - Son Dakika


Son Dakika
18:21 Taraftar resmen yıkılacak! Takımın 2 yıldızı Trabzonspor maçında yok
17:51 HEDEP ve İYİ Partili bazı milletvekillerinin dokunulmazlık dosyaları TBMM'de
17:28 Tek isteği stada girmekti! Napoli-Milan maçı sonrası stadyum alanında ceset bulundu
17:23 Hamas, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya çağrı yapan 3 rehinenin görüntüsünü paylaştı
16:47 Altının kilogramı 1 milyon 845 bin liraya yükseldi
16:42 Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı! Asgari ücretlinin vay haline
16:21 Almanya Savunma Bakanı: Alman toplumu ve Silahlı Kuvvetleri savaşa hazırlıklı olmalı
15:50 Daha fazla tahammülü kalmayan Burak Yılmaz, yıldız futbolcuya antrenmanda kapıyı gösterdi
15:34 100. Yıl Marşı'nı söylemediği için protesto edilen Özcan Deniz kendisini savundu: Organizasyonda kargaşa oldu
15:31 Afyonkarahisar'da 29 Ekim gösterisinde vicdanları yaralayan muamele
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2023 18:33:23. #1.13#
SON DAKİKA: Hamas, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya çağrı yapan 3 rehinenin görüntüsünü paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement