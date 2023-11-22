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Hamas duyurdu: İsrail ile 4 gün sürecek geçici ateşkes yarın saat 10.00'da başlayacak - Son Dakika

Hamas duyurdu: İsrail ile 4 gün sürecek geçici ateşkes yarın saat 10.00'da başlayacak

Hamas Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Merzuk, İsrail ile 4 gün sürecek geçici ateşkesin yarın saat 10.00'da başlayacağını ifade etti.

22.11.2023 - 15:00,  Güncelleme: 15:04
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Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, Gazze'de 13 binden fazla sivili katlederken savaşın 47. gününde bölgeden iyi bir haber geldi. İsrail ile Hamas'ın 4 günlük geçici ateşkes ve rehine takası konusunda uzlaştıkları açıklanırken, Hamas Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Ebu Merzuk, ateşkesin yarın saat 10.00'da başlayacağını aktardı. İsrail yönetimi ise saatler önce yaptığı açıklamayla Gazze'den ilk rehinelerin yarın sabah 06.00 itibarıyla serbest bırakılacağını duyurmuştu.

Hamas: İsrail ile 4 gün sürecek geçici ateşkes yarın saat 10.00'da başlayacak

İSRAİL: GAZZE'DEKİ İLK REHİNELER YARIN SABAH SERBEST BIRAKILACAK

İsrail ile Hamas 4 günlük geçici ateşkes ve esir takası üzerinde anlaşmaya vardı. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, ordu radyosuna yaptığı açıklamada, İsrail'in anlaşma kapsamında Gazze Şeridi'nden ilk rehinelerin yarın serbest bırakılmasının beklendiğini ifade etti. Bakan Cohen, ilk etapta kaç kişinin serbest bırakılacağına dair detay vermedi.

Hamas: İsrail ile 4 gün sürecek geçici ateşkes yarın saat 10.00'da başlayacak

HAMAS: ATEŞKES YARIN SAAT 10.00'DA BAŞLAYACAK

Hamas Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Ebu Merzuk ise Katar merkezli El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, 4 günlük geçici ateşkesin yarın saat 10.00'da başlayacağını söyledi.

Hamas: İsrail ile 4 gün sürecek geçici ateşkes yarın saat 10.00'da başlayacak

"KADIN VE ÇOCUKLARDAN OLUŞAN EN AZ 50 REHİNE SERBEST BIRAKILACAK"

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden gece saatlerinde yapılan açıklamada, kabinenin dün akşam yapılan oylamada Gazze'deki esirlerin tümünün serbest kalması hedefinin ilk aşamasını onayladığı duyuruldu. Açıklamada, "Buna göre kadın ve çocuklardan oluşan en az 50 rehinenin 4 gün boyunca serbest bırakılması ve bu süre zarfında çatışmalara ara verilmesi öngörülüyor. Her 10 rehinenin serbest bırakılması, çatışmalara ek 1 gün ara daha verilmesini sağlayacak" ifadeleri kullanıldı.

Hamas: İsrail ile 4 gün sürecek geçici ateşkes yarın saat 10.00'da başlayacak

"İNSANİ YARDIM TAŞIYAN YÜZLERCE TIR GAZZE'YE GİRECEK"

Hamas'tan yapılan açıklamada ise anlaşma kapsamında İsrail hapishanelerinde bulunan 150 Filistinli kadın ve çocuk karşılığında 50 İsrailli rehinenin serbest bırakılacağı ifade edildi. Anlaşmayla ayrıca yakıt, insani ve tıbbi yardım taşıyan yüzlerce tırın Gazze Şeridi'ne girmesine izin verileceği belirtildi. İsrail'in ateşkes süresince Gazze Şeridi'nde kimseye saldırmayacağını veya kimseyi alıkoymayacağını taahhüt ettiği vurgulandı.

Hamas: İsrail ile 4 gün sürecek geçici ateşkes yarın saat 10.00'da başlayacak

İSRAİL 300 REHİNEYE AİT İSİM LİSTESİ YAYINLADI

İsrail hükümeti anlaşmanın duyurulmasından saatler sonra İsrail hapishanelerinde tutulan 300 Filistinli mahkum ve tutuklunun isimlerinin yer aldığı bir liste yayınladı. Listede en az 33 kadın ve 123 çocuğun yer aldığı belirtiliyor. Tutukluların en küçüğü 14, en yaşlısı ise 59 yaşında bir kadın olurken, listedekilerin çoğu yargılanmayı bekliyor. Öte yandan İsrail, Hamas'ın elinde en az 237 rehinenin bulunduğunu belirtiyor.

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Son Dakika Dünya Hamas duyurdu: İsrail ile 4 gün sürecek geçici ateşkes yarın saat 10.00'da başlayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hamas duyurdu: İsrail ile 4 gün sürecek geçici ateşkes yarın saat 10.00'da başlayacak - Son Dakika
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