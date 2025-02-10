Hamas, İsrail ile yapılacak esir takasını durdurdu - Son Dakika
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Dünya

Hamas, İsrail ile yapılacak esir takasını durdurdu

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları, İsrail ile gerçekleştirilmesi planlanan esir takasını, İsrail'in ateşkes ihlalleri gerekçesiyle ertelendiğini açıkladı.

10.02.2025 19:16  Güncelleme: 19:29
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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları, cumartesi günü gerçekleştirilecek rehine takasının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini açıkladı.

Hamas, İsrail ile yapılacak esir takasını durdurduğunu açıkladı. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları, cumartesi günü gerçekleştirilecek rehine takasının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini duyurdu.

GEREKÇE İSRAİL'İN İHLALLERİ

Hamas, gerekçe olarak olarak İsrail'in ateşkes ihlallerini gösterdi. Konuya ilişkin Hamas'tan yapılan açıklamada "Geçtiğimiz üç hafta boyunca İsrail'in anlaşmanın şartlarını ihlal etmesini izledik. İhlaller arasında, yerinden edilmiş kişilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönüşünün geciktirilmesi, Şeridin çeşitli bölgelerinde Filistinlilere ateş açılması ve her türlü yardım malzemesinin kararlaştırıldığı şekilde bölgeye girmesine izin verilmemesi yer alıyor. Oysa Hamas tüm yükümlülüklerini yerine getirdi" denildi.

GAZZE'DE ATEŞKES ANLAŞMASI

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti. Esir takasının ilk beş turunda, İsrail hapishanelerindeki 766 Filistinli esir ile Gazze'deki 16 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Hamas, İsrail ile yapılacak esir takasını durdurdu

Uluslararası İlişkiler, Politika, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hamas, İsrail ile yapılacak esir takasını durdurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Sefa Satır:
    ne geçti eline 400 küsur gündür savastında hamas. arkanda 1 tane ülke mi buldun. 50 bin insan öldü. savaşın sonunda ne kazandın. koskoca harabe bi Gazze ve üstüne çökmek için pusuda bekleyen sırtlan Amerika. ne geçti eline 30 72 Yanıtla
  • Hacıbey Akyüz:
    düşman dan dost olmaz,yahuti nesil helak olun 66 10 Yanıtla
  • Security Spcialist:
    Essr takası olarak Bay kemali vetsek alırlar mı ;) 36 30 Yanıtla
  • RASİM ŞAHİN:
    O 50 bin şehit i ölü sayarak kayıpta ve ziyanda olduklarını düşünenler asıl ziyanda olanlardır 11 1 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    Hamas'a, İslâmî Cihad'a, Fhkc'ye SELAM DİRENİŞE DEVAM 7 1 Yanıtla
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